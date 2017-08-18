В Омске назначили нового директора музея имени Врубеля

На место Юрия Трофимова, который стал министром культуры Омской области, пришла заместитель директора по научной работе Фарида Буреева.

Министром культуры Омской области Юрией Трофимовым подписаны документы о назначении руководителем ОМИИ имени М. А. Врубеля нынешнего заместителя директора по научной работе Фариды Буреевой. К работе в новой должности она приступит уже с понедельника, 21 августа.

Фарида Мухаматшарыповна как один из разработчиков проекта центра "Эрмитаж-Сибирь" представила своё видение дальнейшего развития музея, планы по стратегическим направлениям его развития, - отметил Юрий Трофимов. - Мы долго обсуждали все нюансы, направления работы. В итоге приняли решение, и сегодня подписан служебный контракт. Как и любому новому руководителю, ей необходимо будет выполнить своеобразный KPI, показать умение реализовывать долгосрочные проекты, заявленную концепцию развития учреждения.

Фарида Буреева окончила исторический факультет Омского государственного педагогического университета и аспирантуру Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского, факультет теории и истории искусств Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, а также прошла обучение в Немецкой академии менеджмента Нижней Саксонии, стажировку в музеях Бельгии и Франции. Имеет учёную степень кандидата исторических наук. За профессиональные достижения награждена почётной грамотой Министерства культуры Российской Федерации, премией губернатора Омской области "Лучший работник учреждения Омской области в сфере культуры" в сфере музейного дела, является членом правления Общероссийской общественной организации "Ассоциация искусствоведов".