В Омске назначили нового директора музея имени Врубеля
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 18 августа 2017, 17:34, последнее обновление 18 августа 2017, 17:39  •  печать

В Омске назначили нового директора музея имени Врубеля

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На место Юрия Трофимова, который стал министром культуры Омской области, пришла заместитель директора по научной работе Фарида Буреева.

Министром культуры Омской области Юрией Трофимовым подписаны документы о назначении руководителем ОМИИ имени М. А. Врубеля нынешнего заместителя директора по научной работе Фариды Буреевой. К работе в новой должности она приступит уже с понедельника, 21 августа.

Фарида Мухаматшарыповна как один из разработчиков проекта центра "Эрмитаж-Сибирь" представила своё видение дальнейшего развития музея, планы по стратегическим направлениям его развития, - отметил Юрий Трофимов. - Мы долго обсуждали все нюансы, направления работы. В итоге приняли решение, и сегодня подписан служебный контракт. Как и любому новому руководителю, ей необходимо будет выполнить своеобразный KPI, показать умение реализовывать долгосрочные проекты, заявленную концепцию развития учреждения.

Фарида Буреева окончила исторический факультет Омского государственного педагогического университета и аспирантуру Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского, факультет теории и истории искусств Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, а также прошла  обучение в Немецкой академии менеджмента Нижней Саксонии, стажировку в музеях Бельгии и Франции. Имеет учёную степень кандидата исторических наук. За профессиональные достижения награждена почётной грамотой Министерства культуры Российской Федерации, премией губернатора Омской области "Лучший работник учреждения Омской области в сфере культуры" в сфере музейного дела, является членом правления Общероссийской общественной организации "Ассоциация искусствоведов".

Теги  •  #директор #кадровое назначение #музей имени Врубеля #Юрий Трофимов

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