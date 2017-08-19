Коммунальная катастрофа

Кто и как обогащается на поставках угля в районы области? Каким образом цена топлива по пути от угольного разреза до небольшой сельской котельной увеличивается втрое?

Корреспондент телеканала "Продвижение" Анна Мартынова приготовила очередное "Собственное расследование". Журналистка узнала, как заставляют сельских коммунальщиков участвовать в сомнительных схемах местные управленцы и их областные боссы; кто даёт "добро" на разработку коммунальных делянок, уничтожающих сферу ЖКХ, как отрасль, а также какую цену за это платят рядовые жители села.