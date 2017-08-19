Коммунальная катастрофа

Корреспондент телеканала "Продвижение" Анна Мартынова приготовила очередное "Собственное расследование". Журналистка узнала, как заставляют сельских коммунальщиков участвовать в сомнительных схемах местные управленцы и их областные боссы; кто даёт "добро" на разработку коммунальных делянок, уничтожающих сферу ЖКХ, как отрасль, а также какую цену за это платят рядовые жители села.
Кто и как обогащается на поставках угля в районы области? Каким образом цена топлива по пути от угольного разреза до небольшой сельской котельной увеличивается втрое?
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