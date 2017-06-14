Омскую топливную компанию готовят к приватизации

На сегодняшнем заседании правительства Омской области в разделе "Разное" рассматривался вопрос о включении в план приватизации Омской топливной компании. Министр имущественных отношений региона Борис Смольников заявил, что будет реализовано 100 % акций компании.



- Омская топливная компания испытывает проблемы с 2012 года, - сказал Смольников. - Её финансовое положение неустойчиво. Продажа пакета акций позволит пополнить областной бюджет.



В правительстве Омской области от продажи топливной компании рассчитывают получить не менее 25 млн рублей. Напомним, что о деятельности Омской топливной компании рассказывала программа Анны Мартыновой "Собственное расследование", которая вышла в эфир на телеканале "Продвижение".