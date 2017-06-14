Омскую топливную компанию готовят к приватизации
Экономика  •  14 июня 2017, 17:40, последнее обновление 14 июня 2017, 17:40  •  печать

Омскую топливную компанию готовят к приватизации

Автор:

В план приватизации регионального правительства включена Омская топливная компания.

На сегодняшнем заседании правительства Омской области в разделе "Разное" рассматривался вопрос о включении в план приватизации Омской топливной компании. Министр имущественных отношений региона Борис Смольников заявил, что будет реализовано 100 % акций компании. 

- Омская топливная компания испытывает проблемы с 2012 года, - сказал Смольников. - Её финансовое положение неустойчиво. Продажа пакета акций позволит пополнить областной бюджет.

В правительстве Омской области от продажи топливной компании рассчитывают получить не менее 25 млн рублей. Напомним, что о деятельности Омской топливной компании рассказывала программа Анны Мартыновой "Собственное расследование", которая вышла в эфир на телеканале "Продвижение".

Теги  •  #приватизация

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омский центр парусного спорта станет яхт-клубом  •  сегодня, 17:15  •   1
Таксисты Uber признали Омск городом самых вежливых пассажиров  •  сегодня, 16:57
Мэрия вернула на омские дороги троллейбус № 8  •  сегодня, 16:34
Омичей позвали на четырёхчасовой йога-марафон  •  сегодня, 16:24  •   1
Из омского Минстроя уволили Николая Зенковича  •  сегодня, 15:37
В Омске готовятся к новому урагану  •  сегодня, 15:33  •   2
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400