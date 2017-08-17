Падёж свиней от чумы зафиксирован в Омске
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 17 августа 2017, 16:41, последнее обновление 17 августа 2017, 16:51  •  печать

Падёж свиней от чумы зафиксирован в Омске

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Африканская чума свиней (АЧС) добралась до областного центра. В опасную зону попали сразу несколько населённых пунктов в границах города, где придётся изъять всё свиное поголовье.

Этой ночью в подсобном хозяйстве в посёлке Новая Станица произошёл падёж шести свиней. Посёлок входит в Ленинский округ Омска.

Были взяты пробы, в лаборатории подтвердили диагноз АЧС, - расказала корреспонденту "Омск Здесь" пресс-секретарь министерства сельского хозяйства региона Наталья Бондарева. - У этого владельца содержится 120 голов свиней, и всех их придётся уничтожить. На территории Новой Станицы введены ограничительные мероприятия.

В первую угрожаемую зону включены соседние населённые пункты и микрорайоны: Черёмуховское, 14-й Военный городок, Карьер, Армейский (они входят в Ленинский округ), Новоомский, Троицкое, Фадино, Гауф (Азовский район) и Коммуна (Таврический район). На личных подворьях в этих деревнях также будет проведено отчуждение свиней.

Ожидается, что в ближайшее время будет подписан указ губернатора о введении карантина в городе, после чего начнётся работа по локализации АЧС.

Теги  •  #министерство сельского хозяйства #Новая Станица #чума

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