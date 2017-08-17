Падёж свиней от чумы зафиксирован в Омске

Этой ночью в подсобном хозяйстве в посёлке Новая Станица произошёл падёж шести свиней. Посёлок входит в Ленинский округ Омска.
Были взяты пробы, в лаборатории подтвердили диагноз АЧС, - расказала корреспонденту "Омск Здесь" пресс-секретарь министерства сельского хозяйства региона Наталья Бондарева. - У этого владельца содержится 120 голов свиней, и всех их придётся уничтожить. На территории Новой Станицы введены ограничительные мероприятия.
В первую угрожаемую зону включены соседние населённые пункты и микрорайоны: Черёмуховское, 14-й Военный городок, Карьер, Армейский (они входят в Ленинский округ), Новоомский, Троицкое, Фадино, Гауф (Азовский район) и Коммуна (Таврический район). На личных подворьях в этих деревнях также будет проведено отчуждение свиней.
Ожидается, что в ближайшее время будет подписан указ губернатора о введении карантина в городе, после чего начнётся работа по локализации АЧС.