В Омске ожидается последняя по-летнему тёплая неделя
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 18 августа 2017, 15:13  •  печать

В Омске ожидается последняя по-летнему тёплая неделя

Автор:

В конце лета горожане ещё успеют "поймать" жару под тридцать градусов.

В грядущие выходные в Омской области ожидаются местами небольшой дождь, ночью и утром туман, дневная температура воздуха составит +20...+25°C.

В течение периода (до пятницы, 25 августа - прим. ред.) погодные условия будут формироваться под влиянием антициклона. Ожидается тёплая погода без существенных осадков. С понедельника прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

С понедельника по субботу столбик термометра в Омске будет колебаться в пределах +25...+29°C. Согласно долгосрочному прогнозу, следующая неделя станет последней жаркой в этом году, а после неё придёт похолодание.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #Ольга Демидова #погода

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Алекс   •  18 августа 2017, 15:31

Очень жаль, но лето катится к финалу. Нужно по полной наслаждаться последними теплыми деньками и надеяться на хорошее бабье лето.

Ответить
Последние новости
В Омской области таможенники будут досматривать машины вне зон контроля  •  сегодня, 17:25  •   1
На Любинском проспекте омичам будут прививать духовные ценности  •  сегодня, 17:11
В смертельном ДТП в Омской области водитель вылетел в кювет  •  сегодня, 16:47
В Омске составят карту туристических маршрутов  •  сегодня, 16:20
СМИ: Чума в Омской области началась с фермы бывшего главы сельхозкомитета  •  сегодня, 15:52
В омском музее открылась выставка тактильных картин  •  сегодня, 14:57
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400