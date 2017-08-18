В Омске ожидается последняя по-летнему тёплая неделя

В грядущие выходные в Омской области ожидаются местами небольшой дождь, ночью и утром туман, дневная температура воздуха составит +20...+25°C.
В течение периода (до пятницы, 25 августа - прим. ред.) погодные условия будут формироваться под влиянием антициклона. Ожидается тёплая погода без существенных осадков. С понедельника прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.
С понедельника по субботу столбик термометра в Омске будет колебаться в пределах +25...+29°C. Согласно долгосрочному прогнозу, следующая неделя станет последней жаркой в этом году, а после неё придёт похолодание.
Очень жаль, но лето катится к финалу. Нужно по полной наслаждаться последними теплыми деньками и надеяться на хорошее бабье лето.