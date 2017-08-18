В нескольких районах Омска выпал белый порошок

Сегодня, 18 августа, омичи заметили на улице белый порошок, покрывший автомобили. Сообщения о выпавшем веществе поступают от жителей городка Нефтяников, Левого берега и микрорайона "Московка-2". Источник выбросов химикатов неизвестен.

Отметим, что это не первый случай выпадения в Омске химических "осадков". Так, в 2012 году омское управление Росприроднадзора оштрафовало ООО "Газпромнефть-ОНПЗ" за выпадение алюмосиликата, а в 2014 году - ТЭЦ-5 за "чёрный снег" (превышение выбросов диоксида углерода). Год назад жители Центрального округа заметили на своих автомобилях порошок жёлтого цвета.