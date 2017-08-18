В нескольких районах Омска выпал белый порошок
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 18 августа 2017, 11:34, последнее обновление 18 августа 2017, 11:53  •  печать

В нескольких районах Омска выпал белый порошок

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Горожане делятся в соцсетях фотографиями белого вещества, выпавшего вчера вечером.

Сегодня, 18 августа, омичи заметили на улице белый порошок, покрывший автомобили. Сообщения о выпавшем веществе поступают от жителей городка Нефтяников, Левого берега и микрорайона "Московка-2". Источник выбросов химикатов неизвестен.

Отметим, что это не первый случай выпадения в Омске химических "осадков". Так, в 2012 году омское управление Росприроднадзора оштрафовало ООО "Газпромнефть-ОНПЗ" за выпадение алюмосиликата, а в 2014 году - ТЭЦ-5 за "чёрный снег" (превышение выбросов диоксида углерода). Год назад жители Центрального округа заметили на своих автомобилях порошок жёлтого цвета.

Теги  •  #выбросы в атмосферу #порошок #фото #экология

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Комментарии
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soveren11 Эксквайр  •  18 августа 2017, 16:38

Полный капец. Жить становится всё "веселее". Вот просто интересно, как скоро отреагируют власти, экологи и соответствующие органы, и отреагируют ли? Или же и этот выброс будет проигнорирован?

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Амиго Крутой  •  18 августа 2017, 12:56

Мне страшно. Никто толком не говорит, насколько порошок от ТЭЦ вреден. Про сажу, пепел и черный дым тоже все молчат. Как будто это нормальная ситуация

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