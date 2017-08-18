В нескольких районах Омска выпал белый порошок

Сегодня, 18 августа, омичи заметили на улице белый порошок, покрывший автомобили. Сообщения о выпавшем веществе поступают от жителей городка Нефтяников, Левого берега и микрорайона "Московка-2". Источник выбросов химикатов неизвестен.
Отметим, что это не первый случай выпадения в Омске химических "осадков". Так, в 2012 году омское управление Росприроднадзора оштрафовало ООО "Газпромнефть-ОНПЗ" за выпадение алюмосиликата, а в 2014 году - ТЭЦ-5 за "чёрный снег" (превышение выбросов диоксида углерода). Год назад жители Центрального округа заметили на своих автомобилях порошок жёлтого цвета.
Полный капец. Жить становится всё "веселее". Вот просто интересно, как скоро отреагируют власти, экологи и соответствующие органы, и отреагируют ли? Или же и этот выброс будет проигнорирован?
Мне страшно. Никто толком не говорит, насколько порошок от ТЭЦ вреден. Про сажу, пепел и черный дым тоже все молчат. Как будто это нормальная ситуация