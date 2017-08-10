Омская прокуратура нашла предприятие, отравляющее воздух в городе
Общество  •  10 августа 2017, 11:39, последнее обновление 10 августа 2017, 11:40  •  печать

Омская прокуратура нашла предприятие, отравляющее воздух в городе

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Директора ООО ПК "ХимПром" оштрафовали на 40 тыс. руб. за выбросы вредных веществ в течение 4 лет.

Омская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха в деятельности ООО ПК "ХимПром". Установлено, что с 2013 года это предприятие выбрасывает в атмосферу 23 вредных вещества в количестве 1,9 тонны в год.

С этого же времени организация осуществляла выбросы без необходимого разрешения. Вопреки закону отходы ООО ПК "ХимПром" не были проверены на степень опасности для окружающей среды. Также руководство предприятия не вело учёт обращения с отходами и не платило за негативное воздействие на окружающую среду.

По результатам проверки прокуратура внесла представление директору ООО ПК "ХимПром", а также возбудила административное дело за выброс вредных веществ без специального разрешения и непостановку на государственный учёт.

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области оштрафовало главу организации на 40 тыс. руб. В настоящее время нарушения природоохранного законодательства устранены.

Теги  •  #выбросы в атмосферу #прокуратура #штраф

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Комментарии
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Виктория Зайцева  •  10 августа 2017, 15:42

Опубликуйте весь список отравляющих веществ. Похоже там и этилмеркаптан и аммиак. Все то, чем мы дышим все это время(((((

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Ирина Иванова  •  10 августа 2017, 15:10

Даже смешно. А разве подобные проверки не должны проводиться регулярно? Или предприятие стало загрязнять воздух в один момент, а до этого все было хорошо?

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Максим Тарелкин  •  10 августа 2017, 14:19

40 тысяч - смешно!!!! Что это за штраф? Небольшие фирмочки и травят Омск сильнее всего. Полнейшая безнаказанность!!!!!

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