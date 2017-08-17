В Большереченском зоопарке родились долгожданные малыши-носухи

В Большеречье на свет появились несколько носух - млекопитающих семейства енотовых, обладающих небольшим хоботком.
"Очень подвижные и симпатичные детки, которые осваивают окружающий мир и ещё только пытаются с ним знакомиться. Но это очень страшно. Погулять осмелился выйти только один малыш", - рассказали в зоопарке.
Точное количество детёнышей пока неизвестно, так как сотрудники зоопарка не хотят тревожить маму с детьми. Отмечается, что у большереченской пары носух несколько лет не было потомства, поэтому его ждали с нетерпением.
Фото: Ия Комарова