В Большереченском зоопарке родились долгожданные малыши-носухи
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 17 августа 2017, 21:57, последнее обновление 17 августа 2017, 22:04  •  печать

В Большереченском зоопарке родились долгожданные малыши-носухи

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В сельском зоопарке Омской области появилось первое потомство зверьков, обитающих в тропических лесах Южной Америки.

В Большеречье на свет появились несколько носух - млекопитающих семейства енотовых, обладающих небольшим хоботком.

"Очень подвижные и симпатичные детки, которые осваивают окружающий мир и ещё только пытаются с ним знакомиться. Но это очень страшно. Погулять осмелился выйти только один малыш", - рассказали в зоопарке.

Точное количество детёнышей пока неизвестно, так как сотрудники зоопарка не хотят тревожить маму с детьми. Отмечается, что у большереченской пары носух несколько лет не было потомства, поэтому его ждали с нетерпением.

Фото: Ия Комарова

Теги  •  #Большереченский зоопарк #фото

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