В Большереченском зоопарке родились долгожданные малыши-носухи

В Большеречье на свет появились несколько носух - млекопитающих семейства енотовых, обладающих небольшим хоботком.

"Очень подвижные и симпатичные детки, которые осваивают окружающий мир и ещё только пытаются с ним знакомиться. Но это очень страшно. Погулять осмелился выйти только один малыш", - рассказали в зоопарке.

Точное количество детёнышей пока неизвестно, так как сотрудники зоопарка не хотят тревожить маму с детьми. Отмечается, что у большереченской пары носух несколько лет не было потомства, поэтому его ждали с нетерпением.

Фото: Ия Комарова