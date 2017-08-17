Телеканал "Продвижение" раскроет в программе "Золотое дно" омской коммуналки
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 17 августа 2017, 20:24, последнее обновление 17 августа 2017, 20:24  •  печать

Телеканал "Продвижение" раскроет в программе "Золотое дно" омской коммуналки

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18 августа в эфир телеканала "Продвижение" выйдет очередное "Собственное расследование" Анны Мартыновой.

 

Кто и как обогащается на поставках угля в районы области? Каким образом цена топлива по пути от угольного разреза до небольшой сельской котельной увеличивается втрое? Какие мотиваторы "включают" местные управленцы и их областные боссы, чтобы заставить сельских коммунальщиков участвовать в сомнительных схемах. Кто дает "добро" на разработку коммунальных делянок, уничтожающих сферу ЖКХ, как отрасль, и какую цену за это платят рядовые жители села?

Смотрите 18 августа, в пятницу, на телеканале "Продвижение" программу Анны Мартыновой "Собственное расследование" - "Золотое дно" (повторы в субботу и воскресенье в 12:00 и 20:30).

Теги  •  #коммунальное хозяйство #расследование #телеканал Продвижение

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