Телеканал "Продвижение" раскроет в программе "Золотое дно" омской коммуналки

Кто и как обогащается на поставках угля в районы области? Каким образом цена топлива по пути от угольного разреза до небольшой сельской котельной увеличивается втрое? Какие мотиваторы "включают" местные управленцы и их областные боссы, чтобы заставить сельских коммунальщиков участвовать в сомнительных схемах. Кто дает "добро" на разработку коммунальных делянок, уничтожающих сферу ЖКХ, как отрасль, и какую цену за это платят рядовые жители села?

Смотрите 18 августа, в пятницу, на телеканале "Продвижение" программу Анны Мартыновой "Собственное расследование" - "Золотое дно" (повторы в субботу и воскресенье в 12:00 и 20:30).