Переносчиками бешенства в Омской области оказались лисы
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 17 августа 2017, 13:16  •  печать

Переносчиками бешенства в Омской области оказались лисы

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Число очагов бешенства в регионе за неделю увеличилось в пять раз.

В омском управлении Роспотребнадзора сегодня сообщили, что на данный момент в регионе зафиксировано уже десять очагов болезни. Разносчиками бешенства оказались дикие лисы.

Первые случаи бешенства зафиксированы 5-6 августа. Сначала на частном подворье в селе Самсоново Тарского района обнаружили труп павшего животного. На следующий день в деревне Крутые Луки Калачинского района застрелили лису, ворующую птицу с подворий. Исследование патологического материала показало, что животное также было заражено. 10 августа губернатор Омской области Виктор Назаров подписал указ об установлении карантина по бешенству в двух муниципальных районах. Он действует до 7 октября.

Добавим, что бешенство передаётся через укус заражённого животного. Вирус поражает нервную систему и, как правило, приводит к летальному исходу.

Теги  •  #бешенство #карантин #лиса #Роспотребнадзор

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