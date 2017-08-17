В Омске отремонтировали 15 тысяч квадратных метров тротуаров
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 17 августа 2017, 16:52  •  печать

В Омске отремонтировали 15 тысяч квадратных метров тротуаров

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Дорожники использовали более 120 тыс. тонн асфальта для укладки на дорожных проездах и тротуарах.

В Омске продолжаются работы по ремонту тротуаров, пешеходных дорожек, меж- и внутриквартальных проездов. На сегодняшний день в порядок приведено около 15 тыс. квадратных метров тротуаров и проездов во всех округах города.

Для проведения ремонта использовано более 120 тыс. тонн горячей асфальтобетонной смеси. Только за минувшие сутки были отремонтированы объекты на улицах Гашека, Молодова, Аграрной, Завертяева, 6-й Станционной, на проспекте Комарова и на Сибирском проспекте.

Теги  •  #ремонт #тротуар

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Комментарии
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Ада С  •  17 августа 2017, 17:02

Наконец-то началось благоустройство и главное теперь, чтоб оно было проведено во всем городе, а не только в центре.

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