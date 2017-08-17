В Омске отремонтировали 15 тысяч квадратных метров тротуаров

Дорожники использовали более 120 тыс. тонн асфальта для укладки на дорожных проездах и тротуарах.

В Омске продолжаются работы по ремонту тротуаров, пешеходных дорожек, меж- и внутриквартальных проездов. На сегодняшний день в порядок приведено около 15 тыс. квадратных метров тротуаров и проездов во всех округах города.

Для проведения ремонта использовано более 120 тыс. тонн горячей асфальтобетонной смеси. Только за минувшие сутки были отремонтированы объекты на улицах Гашека, Молодова, Аграрной, Завертяева, 6-й Станционной, на проспекте Комарова и на Сибирском проспекте.