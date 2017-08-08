В Омске заасфальтировали 222 тротуара
Общество  •   8 августа 2017, 09:42, последнее обновление 8 августа 2017, 11:59  •  печать

В Омске заасфальтировали 222 тротуара

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И ремонт тротуаров, и ремонт дорог в Омске ведётся согласно графику.

В рамках муниципального задания в Омске продолжаются ремонтные работы на тротуара, а также меж- и внутриквартальных проездах. На сегодняшний день в порядок приведено уже 222 таких объекта. 

Как сообщил директор "Управления дорожного хозяйства и благоустройства" Владимир Казимиров, годовой объём соответствующих мероприятий выполнен уже на 63 %. Завершить ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и проездов должны в сентябре. 

"Мы впервые за последние годы выполняем масштабные работы такого плана. Это серьёзный вклад в развитие комфортной городской среды в городе", - отметил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов. 

Добавим также, что в городе продолжается ремонт основных магистралей. В частности, работы ведутся на проспекте Мира и улице 3-й Транспортной. Фрезерование деформированного дорожного полотна здесь в целом выполнено на 96 %. 

"Мы никого не гоним вперед. Тем более, что до 1 сентября - даты окончания ремонтных работ - ещё достаточно времени. Приоритет отдаём качеству. Наша цель - сделать так, чтобы дороги служили омичам гораздо дольше гарантийного срока", - добавил Сергей Фролов.

Теги  •  #асфальт #дороги #ремонт #тротуар

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