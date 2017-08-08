В Омске заасфальтировали 222 тротуара

И ремонт тротуаров, и ремонт дорог в Омске ведётся согласно графику.

В рамках муниципального задания в Омске продолжаются ремонтные работы на тротуара, а также меж- и внутриквартальных проездах. На сегодняшний день в порядок приведено уже 222 таких объекта.

Как сообщил директор "Управления дорожного хозяйства и благоустройства" Владимир Казимиров, годовой объём соответствующих мероприятий выполнен уже на 63 %. Завершить ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и проездов должны в сентябре.

"Мы впервые за последние годы выполняем масштабные работы такого плана. Это серьёзный вклад в развитие комфортной городской среды в городе", - отметил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

Добавим также, что в городе продолжается ремонт основных магистралей. В частности, работы ведутся на проспекте Мира и улице 3-й Транспортной. Фрезерование деформированного дорожного полотна здесь в целом выполнено на 96 %.

"Мы никого не гоним вперед. Тем более, что до 1 сентября - даты окончания ремонтных работ - ещё достаточно времени. Приоритет отдаём качеству. Наша цель - сделать так, чтобы дороги служили омичам гораздо дольше гарантийного срока", - добавил Сергей Фролов.