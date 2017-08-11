В Омскую область вслед за чумой пришло бешенство
Общество  •  11 августа 2017, 11:54, последнее обновление 11 августа 2017, 12:16  •  печать

В Омскую область вслед за чумой пришло бешенство

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Власти региона объявили карантин из-за заболевания бешенством животных в двух деревнях.

Как сообщили в Главном управлении ветеринарии Омской области, карантин объявлен в деревне Крутые Луки Калачинского муниципального района и селе Самсоново Тарского муниципального района. Соответствующий указ подписал глава региона Виктор Назаров. Подробности ситуации не сообщаются.

- На указанных территориях запрещается торговля домашними животными, проведение выставок собак и кошек, выводка и натаска собак, вывоз собак и кошек за пределы указанных территорий, - уточнили в ведомстве. Сообщается, что карантин будет действовать до 7 октября текущего года.

Теги  •  #бешенство #правительство #чума

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Комментарии
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Виктор Монин  •  11 августа 2017, 13:28

Бешенства нам еще только не хватало. Хочется надеяться, что на этот раз широкого распространения вируса не будет.

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