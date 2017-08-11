В Омскую область вслед за чумой пришло бешенство

Как сообщили в Главном управлении ветеринарии Омской области, карантин объявлен в деревне Крутые Луки Калачинского муниципального района и селе Самсоново Тарского муниципального района. Соответствующий указ подписал глава региона Виктор Назаров. Подробности ситуации не сообщаются.

- На указанных территориях запрещается торговля домашними животными, проведение выставок собак и кошек, выводка и натаска собак, вывоз собак и кошек за пределы указанных территорий, - уточнили в ведомстве. Сообщается, что карантин будет действовать до 7 октября текущего года.