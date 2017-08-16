Стало известно, какие больницы Омска отремонтируют до конца года
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 16 августа 2017, 17:45, последнее обновление 16 августа 2017, 17:45  •  печать

Стало известно, какие больницы Омска отремонтируют до конца года

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В 2017 году из областного бюджета выделено 120 млн руб. на ремонт 33 омских больниц.

В 2017 году из средств областного бюджета выделено 120 млн руб. на проведение работ по капитальному ремонту учреждений здравоохранения. Всего в этом году планируют привести в порядок 33 больницы.

В настоящее время меняется кровля в детском инфекционном отделении в городской больницы № 1 имени Кабанова. После его окончания планируется ремонт самого отделения, а также капитальный ремонт отделения гематологии.

До конца года ремонт сделают в стационаре медико-санитарной части № 7, в детской больнице № 2 имени Бисяриной, в кардиоэндокринологическом отделении областной детской больницы и в хирургическом отделении Саргатской ЦРБ. Также ремонтные работы запланированы в детских поликлиниках № 4 и № 7, в филиале детской поликлиники № 6, в поликлинике кардиологического диспансера и Горьковской ЦРБ.

В августе будет заменена кровля в амбулаториях Шербакульской и Горьковской районных больниц, в БСМП № 2, в родильном доме № 2, в городской больнице № 6 и в детских больницах № 1 и № 4. Кроме того, капитальный ремонт запланирован в стационарах родильных домов № 4 и № 6.

Теги  •  #больница #региональный бюджет #ремонт

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