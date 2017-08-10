В Омске завершается ремонт дороги на проспекте Мира

В Омске продолжается ремонт городских дорог. Однако накануне из-за осадков асфальтирование автодорог по улице 3-й Транспортной и по проспекту Мира (на участке между улицами Доковской и Полевой) в дневное время не велось.

Ночью на проспекте Мира с помощью ресайклера специалистами было завершено укрепление основания дорожного полотна. Соответствующие работы выполнены на площади 30 000 квадратных метров.

- Качество работ будет проверено специалистами СибАДИ. Только после их положительного заключения на этом участке подрядчики приступят к следующему этапу: укладке первого слоя асфальтобетонного покрытия, - отметил исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов.