В Омске завершается ремонт дороги на проспекте Мира
Общество  •  10 августа 2017, 10:23  •  печать

В Омске завершается ремонт дороги на проспекте Мира

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С помощью специальной техники - ресайклера - на данном участке укреплено основание дорожного полотна.

В Омске продолжается ремонт городских дорог. Однако накануне из-за осадков асфальтирование автодорог по улице 3-й Транспортной и по проспекту Мира (на участке между улицами Доковской и Полевой) в дневное время не велось.

Ночью на проспекте Мира с помощью ресайклера специалистами было завершено укрепление основания дорожного полотна. Соответствующие работы выполнены на площади 30 000 квадратных метров.

- Качество работ будет проверено специалистами СибАДИ. Только после их положительного заключения на этом участке подрядчики приступят к следующему этапу: укладке первого слоя асфальтобетонного покрытия, - отметил исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов.

Теги  •  #дороги #проспект Мира #ремонт

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