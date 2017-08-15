Омичка отсудила деньги у управляющей компании за испорченный ремонт

Жительница Омска, проживающая на верхнем этаже в многоэтажке, обратилась в суд с требованием взыскать с управляющей компании ущерб, который был причинён недавно сделанному ремонту из-за протёкшей кровли. Сумма причинённого ущерба составила 52 505 руб.

ООО "Управляющая компания ЖКО № 5" отказалась добровольно возмещать ущерб. Однако когда Ленинский районный суд удовлетворил иск, управляющая компания всё равно продолжила игнорировать свои обязательства по возмещению ущерба. Тогда омичка обратилась к судебным приставам.

После возбуждения исполнительного производства оказалось, что у ЖКО № 5 нет имущества, а деньги в кассе и на расчётных счетах отсутствуют. Тогда судебный пристав взыскала те денежные средства, которые поступают на счета от жильцов за коммунальные услуги. Как только 52 505 руб. появились на арестованном счёте, судебный пристав-исполнитель обратился в Ленинский районный суд Омска с требованием взыскать их. Иск был удовлетворён.