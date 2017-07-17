Омичей попросили рассказать о местах, где растет конопля
Общество  •  17 июля 2017, 11:15, последнее обновление 17 июля 2017, 11:24  •  печать

Омичей попросили рассказать о местах, где растет конопля

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Жители города помогут в профилактике наркомании, сообщая о местах произрастания дикой конопли.

По информации департамента общественной безопасности мэрии Омска, на территории города много мест, где растет дикорастущая конопля. Омичи могут сообщить об этом представителям оперативных служб по телефону 78-78-78.

Согласно ст. 18 ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" запрещено выращивать опийный мак и коноплю для незаконного употребления. Владелец земли, на которой растут запрещённые растения, должен будет заплатить штраф в размере 2 тыс. руб. В том случае, если нарушителем станет должностное лицо, размер штрафа вырастет до 4 тыс. руб., а для юридических лиц - до 40 тыс. руб.

Теги  •  #конопля #наркотики

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Комментарии
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Виктор Вайз  •  17 июля 2017, 12:04

2 тысячи рублей - это слишком маленький штраф, по-моему... Учитывая стоимость косяков, нужно сделать штрафы в зависимости от объемов урожая: если на участке растет десяток растений - то и штрафа никакого, а если сотни и тысячи - то и штраф, соответственно количеству.

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