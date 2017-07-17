Омичей попросили рассказать о местах, где растет конопля

По информации департамента общественной безопасности мэрии Омска, на территории города много мест, где растет дикорастущая конопля. Омичи могут сообщить об этом представителям оперативных служб по телефону 78-78-78.

Согласно ст. 18 ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" запрещено выращивать опийный мак и коноплю для незаконного употребления. Владелец земли, на которой растут запрещённые растения, должен будет заплатить штраф в размере 2 тыс. руб. В том случае, если нарушителем станет должностное лицо, размер штрафа вырастет до 4 тыс. руб., а для юридических лиц - до 40 тыс. руб.