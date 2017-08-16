Россия не отдаст Казахстану озеро, на котором отдыхают омичи

В начале этой недели СМИ, ссылаясь на администрацию Купинского района, сообщили, что треть озера Сладкое, которое находится в 5 км от деревни Покровка, будет передана Республике Казахстан. Как сообщали в пресс-службе администрации района, местным жителям и туристам рекомендовалось не нарушать пограничный режим, потому что озеро после демаркации полностью оказалось "за границей".

- В период сезона охоты озеро посещало большое количество любителей охоты как местных жителей, так и приезжающих из тыловых районов Новосибирской и Омской областей, - говорится в сообщении.

Глава администрации Купинского района Владимир Шубников также подтвердил ТАСС, что ранее государственная граница проходила по воде озера, теперь же её намерены перенести на российский берег, однако соответствующие документы пока не подписаны.

Между тем, совместная казахстанско-российская демаркационная комиссия накануне пояснила, что никакой передачи озера не было. На делимитационной карте начертание государственной границы, как и прежде, разделяет водоём в соотношении 70:30 в пользу Казахстана. "В настоящее время на данном участке границы никаких регулировок и разменов не производилось, и местоположение установленных пограничных знаков полностью соответствует материалам делимитации и проектным координатам, утвержденных Комиссией".