Озеро Эбейты спасают от браконьеров

В Москаленском районе прошло совещание по проблемам незаконного промысла на территории заказника "Озеро Эбейты". Главной темой совещания стал незаконный сбор в регионе цист артемии - рачков, широко используемых в медицине, косметологии, аквакультуре и птицеводстве.

Преступная деятельность браконьеров не только ставит под угрозу существование этого вида, но также наносит ощутимый урон экономике региона - за счёт нелегальной добычи и экспорта данного биоресурса областной бюджет в 2015-2016 гг. недополучил порядка 8 млн рублей. В целях пресечения случаев браконьерства и сохранения фауны этого места специалисты Управления по охране животного мира регулярно проводят рейды на территории заказника.

Только за 2016 год сотрудниками управления проведено 105 рейдов по соблюдению режима заказника, в результате чего было составлено 45 административных протоколов по статье "Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях", сумма штрафов составила 93 тысячи рублей. В настоящее время продолжается работа по пресечению случаев браконьерства, в том числе за счёт взаимодействия с представителями полиции, рыбнадзора и служб охраны, - отметил заместитель директора БУ "Управление по охране животного мира" Леонид Ситин.

Как отметили в региональном Минприроды, за последние 3 года незаконный оборот в общем объёме экспорта цист артемии из РФ достиг 50 %. Основной спрос на эти биоресурсы формируют Китай и Казахстан.

На совещании стороны пришли к выводу, что проблема незаконной добычи водных биоресурсов, остро стоящая сейчас практически во всех регионах страны, требует ужесточения действующего законодательства и контроля за его соблюдением. К примеру, в качестве возможных мер называют усиление административной ответственности, ограничение прав на их получение и контроль физических объёмов на берегах и привлечение браконьеров к уголовной ответственности.

Отметим, что заказник "Озеро Эбейты" был образован в 2012 году. Озеро известно своими лечебными грязями, которые в том числе используют в санаториях региона. Солёность воды в озере может достигать 300 %, так же как и в Мёртвом море (280-300 %). От негативной деятельности человека озеро сильно высыхало, но устранение чрезмерной распашки водосборной площади водоёма и ежегодное снегозадержание позволили значительно повысить уровень воды в нём.