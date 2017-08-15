Московское метро оборудуют омскими светильниками

Омское предприятие "Электроточприбор", которое работает уже более 76 лет, планирует выпускать осветительное оборудование для московского метрополитена.

ЗАО "ПО "Электроточприбор" готовится к работе с Московским метрополитеном, для которого на предприятии планируют выпускать осветительное оборудование в соответствии с техническими требованиями заказчика.

- В этом плане хорошим подспорьем стало наличие у омского предприятия хорошо освоенных в производстве собственных приборов для промышленного освещения по заказу российских добывающих предприятий и компаний сырьевого сектора. Такие светильники используются на шахтах, рудниках, объектах нефтеперерабатывающей промышленности, - говорится в сообщении облправительства.

Кроме этого, стало известно о выпуске летом 2017 года первой партии уличных светодиодных защищённых светильников собственной разработки для использования в жилых районах Омска. Первой территорией, где будут смонтированы такие устройства, станет Чкаловский посёлок.

Добавим также, что помимо уникального осветительного оборудования работающий на омской земле уже 76 лет завод выпускает также газоанализаторы и метанометры, сигнализаторы метана, приборы для измерения концентрации газов, защищённые цифровые и аналоговые щитовые приборы постоянного и переменного тока, в том числе для оборонных целей.