В омском метро решили провести инвентаризацию
Общество  •  26 июля 2017, 15:59, последнее обновление 26 июля 2017, 16:02  •  печать

В омском метро решили провести инвентаризацию

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Губернатор Омской области принял постановление, согласно которому на одной из недостроенных станций метро проведут инвентаризацию.

Сегодня, 26 июля, на заседании правительства Омской области было решено перераспределить 150 тыс. руб. с мероприятий по строительству метро в центре города на другой объект - станцию "Рабочая".

- Средства перераспределяются с целью оформления объекта незавершённого строительства и проведения там технической инвентаризации, - рассказал министр промышленности Юрий Докучаев.

Напомним, строительство омского метрополитена началось в 1992 году, однако из-за проблем с финансированием и низкой транспортной эффективности пусковой ветки закончить проект не удалось до сих пор. Новые сроки его сдачи даже не называются.

Теги  •  #метро #министерство промышленности #Юрий Докучаев

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