В омском метро решили провести инвентаризацию

Губернатор Омской области принял постановление, согласно которому на одной из недостроенных станций метро проведут инвентаризацию.

Сегодня, 26 июля, на заседании правительства Омской области было решено перераспределить 150 тыс. руб. с мероприятий по строительству метро в центре города на другой объект - станцию "Рабочая".

- Средства перераспределяются с целью оформления объекта незавершённого строительства и проведения там технической инвентаризации, - рассказал министр промышленности Юрий Докучаев.

Напомним, строительство омского метрополитена началось в 1992 году, однако из-за проблем с финансированием и низкой транспортной эффективности пусковой ветки закончить проект не удалось до сих пор. Новые сроки его сдачи даже не называются.