В Омске сняли клип про метро с "участием" Дмитрия Медведева

Омички сняли клип про обещанное ещё несколько лет назад жителям города метро, использовав образы Дмитрия Медведева и Леонида Полежаева.

Видеоролик, в котором омички танцуют в подземном переходе рядом с библиотекой имени Пушкина и поют, что в городе построена всего одна станция метро, был выложен в социальных сетях. "М - это Медведев, Медведев - это М, построить обещал нам метрополитен", - поётся в припеве.

Клип девушки смонтировали так, что на месте их лиц поочерёдно появляются лица премьер-министра Дмитрия Медведева, экс-губернатора Омской области Леонида Полежаева.

Кроме этого, в ролике демонстрируют статью из газеты, в которой ещё более 30 лет назад обещали построить метро. Есть в нём и речь Дмитрия Медведева, сказавшего об этом во время своего визита в Омск в 2012 году: "Я надеюсь, что через 4 года, когда мы увидимся, ваш прекрасный город станет краше и комфортабельнее, метро, наконец, появится. Мы только что разговаривали с губернатором".