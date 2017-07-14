В Омске сняли клип про метро с "участием" Дмитрия Медведева
Общество  •  14 июля 2017, 10:38, последнее обновление 14 июля 2017, 10:58  •  печать

В Омске сняли клип про метро с "участием" Дмитрия Медведева

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Омички сняли клип про обещанное ещё несколько лет назад жителям города метро, использовав образы Дмитрия Медведева и Леонида Полежаева.

Видеоролик, в котором омички танцуют в подземном переходе рядом с библиотекой имени Пушкина и поют, что в городе построена всего одна станция метро, был выложен в социальных сетях. "М - это Медведев, Медведев - это М, построить обещал нам метрополитен", - поётся в припеве.

Клип девушки смонтировали так, что на месте их лиц поочерёдно появляются лица премьер-министра Дмитрия Медведева, экс-губернатора Омской области Леонида Полежаева.

Кроме этого, в ролике демонстрируют статью из газеты, в которой ещё более 30 лет назад обещали построить метро. Есть в нём и речь Дмитрия Медведева, сказавшего об этом во время своего визита в Омск в 2012 году: "Я надеюсь, что через 4 года, когда мы увидимся, ваш прекрасный город станет краше и комфортабельнее, метро, наконец, появится. Мы только что разговаривали с губернатором".

Теги  •  #видео #клип #метро #обещание

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Комментарии
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Сергей Апетьян  •  14 июля 2017, 12:14

Трек огонь! Молодцы омичи, так их и надо стебать за их обещания, надеюсь благодаря ролику скоро достроят метрополитен.

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