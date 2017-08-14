В Омской области снова умирают свиньи

12 августа в личном подсобном хозяйстве гражданина А. М. Долгопол села Тавричанка Любинского района произошёл падёж свиньи в возрасте один год. "Анализ пробы патматериала в Омской областной ветеринарной лаборатории показал положительный результат на АЧС. В данном личном подворье содержалось 8 свиней. Сейчас там проводятся ограничительные мероприятия", - сообщили в региональном Минсельхозе.

В первую угрожаемую зону включены село Тавричанка и деревня Ивановка Любинского района Омской области.

Добавим, что на сегодняшний день в 9 районах Омской области (Любинском, Омском, Саргатском, Таврическом, Горьковском, Оконешниковском, Нижнеомском, Кормиловском, Тюкалинском (п. Оброскино) и на территории города Омска - Октябрьском (п. Крутая Горка), Советском (п. Береговой, м/р Николаевка, м/р Александровка) округах, попавших в первую угрожаемую зону, введён карантин. Всего уничтожено 9,8 тыс. голов свиней общей массой 635,6 тонны.