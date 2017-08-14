В Омской области снова умирают свиньи
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 14 августа 2017, 13:19, последнее обновление 14 августа 2017, 17:53  •  печать

В Омской области снова умирают свиньи

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В минувшие выходные в селе Тавричанка от африканской чумы умерла годовалая свинья.

12 августа в личном подсобном хозяйстве гражданина А. М. Долгопол села Тавричанка Любинского района произошёл падёж свиньи в возрасте один год. "Анализ пробы патматериала в Омской областной ветеринарной лаборатории показал положительный результат на АЧС. В данном личном подворье содержалось 8 свиней. Сейчас там проводятся ограничительные мероприятия", - сообщили в региональном Минсельхозе.

В первую угрожаемую зону включены село Тавричанка и деревня Ивановка Любинского района Омской области.

Добавим, что на сегодняшний день в 9 районах Омской области (Любинском, Омском, Саргатском, Таврическом, Горьковском, Оконешниковском, Нижнеомском, Кормиловском, Тюкалинском (п. Оброскино) и на территории города Омска - Октябрьском (п. Крутая Горка), Советском (п. Береговой, м/р Николаевка, м/р Александровка) округах, попавших в первую угрожаемую зону, введён карантин. Всего уничтожено 9,8 тыс. голов свиней общей массой 635,6 тонны.

Теги  •  #Минсельхоз #свинья #чума

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Комментарии
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Николай Каринин  •  14 августа 2017, 13:22

Похоже, что очень долго придется бороться с этим страшным вирусом. Нужна вакцина, которой пока нет.

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