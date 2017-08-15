В Омске завели дело на пьяного капитана, управлявшего теплоходом

Проверка показала, что капитан, допустивший ещё год назад на Иртыше столкновение буксирного судна, баржи и плавкрана с берегом, был пьян.

Омская транспортная прокуратура совместно с сотрудниками транспортной полиции и Обь-Иртышского УГМРН Ространснадзора выявили сразу ряд нарушений со стороны владельца теплохода, который год назад врезался в берег Иртыша.

Напомним, инцидент произошёл в августе 2016 года в акватории Омска. Речным толкачом РТ-375, буксировавшим баржу и плавучий кран, управлял сменный капитан-механик. Как оказалось, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением судном. В результате транспортное средство вышло за границы судового хода и ударилось о правый берег реки. Кроме этого, было установлено, что на судне, принадлежащем ООО "Пирс", численность экипажа составляла менее установленного нормативом его минимального состава.

По итогам проверки были возбуждены три административных дела. В отношении капитана возбуждены административные дела по ч.1 ст.11.7 и ч.1 ст.11.9 КоАП РФ (нарушение правил плавания и управление судном в состоянии опьянения). Максимальная санкция статей предусматривает лишение права управления судном от одного до двух лет. Против начальника системы управления безопасностью судов компании возбуждено дело по ст.11.13 КоАП РФ (нарушение правил выпуска судна в плавание), предусматривающей штраф до двух тыс. рублей "за выпуск в плавание судна лицом, ответственным за его эксплуатацию, с неукомплектованным экипажем". Руководителю ООО "Пирс" внесено представление.