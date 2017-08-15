В Омске завели дело на пьяного капитана, управлявшего теплоходом
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 15 августа 2017, 12:15, последнее обновление 15 августа 2017, 12:18  •  печать

В Омске завели дело на пьяного капитана, управлявшего теплоходом

Автор:

Проверка показала, что капитан, допустивший ещё год назад на Иртыше столкновение буксирного судна, баржи и плавкрана с берегом, был пьян.

Омская транспортная прокуратура совместно с сотрудниками транспортной полиции и Обь-Иртышского УГМРН Ространснадзора выявили сразу ряд нарушений со стороны владельца теплохода, который год назад врезался в берег Иртыша.

Напомним, инцидент произошёл в августе 2016 года в акватории Омска. Речным толкачом РТ-375, буксировавшим баржу и плавучий кран, управлял сменный капитан-механик. Как оказалось, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением судном. В результате транспортное средство вышло за границы судового хода и ударилось о правый берег реки. Кроме этого, было установлено, что на судне, принадлежащем ООО "Пирс", численность экипажа составляла менее установленного нормативом его минимального состава.

По итогам проверки были возбуждены три административных дела. В отношении капитана возбуждены административные дела по ч.1 ст.11.7 и ч.1 ст.11.9 КоАП РФ (нарушение правил плавания и управление судном в состоянии опьянения). Максимальная санкция статей предусматривает лишение права управления судном от одного до двух лет. Против начальника системы управления безопасностью судов компании возбуждено дело по ст.11.13 КоАП РФ (нарушение правил выпуска судна в плавание), предусматривающей штраф до двух тыс. рублей "за выпуск в плавание судна лицом, ответственным за его эксплуатацию, с неукомплектованным экипажем". Руководителю ООО "Пирс" внесено представление.

Теги  •  #капитан #прокуратура #пьяный #судно

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Иван Грегин  •  15 августа 2017, 14:23

Не очень-то и строгое предусмотрено законом наказание для нетрезвого капитана, а последствия столкновения могли быть намного серьезнее.

Ответить
Сергей Кузнецов  •  15 августа 2017, 13:35

Здорово, видать, выпил если не заметил берегов. Лишение прав, прямо как В ГИБДД. 

Ответить
Последние новости
В Омске производство полипропилена выросло на 4 %  •  сегодня, 17:26
Виталий Путинцев: Муниципальный транспорт должен делать всё то, чем не хотят заниматься частники  •  сегодня, 12:36
Омич разбил авто, а потом заявил в полицию об угоне  •  сегодня, 12:23  •   1
"Газпром межрегионгаз Омск" с сентября разрывает договоры на поставку газа тепловикам из-за многомиллионных долгов  •  сегодня, 12:04
В Омской области у работников почты пропал мешок с деньгами  •  сегодня, 12:02
Избивавшая племянника омичка отделалась штрафом и условным сроком  •  сегодня, 11:37
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400