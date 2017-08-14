В Омске начался суд над убийцей девушек из бара "Доски"

В суд направлено уголовное дело в отношении 31-летнего омича, обвиняемого в убийстве двух женщин, с которыми он познакомился в баре.

Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело в отношении 31-летнго Романа Гладкова. Напомним, он обвиняется в убийстве двух девушек - посетительниц бара "Доски". Сначала в соцсетях появились посты о помощи в поисках пропавших 33-летних омичек, которые 1 апреля отмечали день рождения в этом заведении. 2 апреля родственники обратились в полицию, а спустя сутки выяснилось, что они мертвы. Подозреваемым стал Роман Гладков, с которым убитые решили провести время после того, как покинули бар.

- В период с 05:34 часов до 09:00 часов во время совместного распития спиртного у хозяина квартиры произошёл конфликт с гостьями по причине подозрения их в совершении кражи его имущества. Он якобы обнаружил исчезновение 17 тыс. руб., двух обручальных колец и цепочки с крестом. Заподозрив, что кражу могли совершить гостьи, он попросил вернуть его вещи. Получив отказ, он нанёс многочисленные удары по голове женщин, после чего задушил их, - сообщили в областной прокуратуре.

Для сокрытия совершённого преступления мужчина вместе со своим отцом вывез из квартиры тела погибших в гараж.

Вину в совершении преступления мужчина признал частично, настаивая, что намеревался только забрать свои вещи, а убивать никого не хотел.

В настоящее время уголовное дело направлено в Омский областной суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.