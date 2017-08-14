В Омске начался суд над убийцей девушек из бара "Доски"
Происшествия  •  14 августа 2017, 11:22, последнее обновление 14 августа 2017, 11:29  •  печать

В Омске начался суд над убийцей девушек из бара "Доски"

Автор:

В суд направлено уголовное дело в отношении 31-летнего омича, обвиняемого в убийстве двух женщин, с которыми он познакомился в баре.

Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело в отношении 31-летнго Романа Гладкова. Напомним, он обвиняется в убийстве двух девушек - посетительниц бара "Доски". Сначала в соцсетях появились посты о помощи в поисках пропавших 33-летних омичек, которые 1 апреля отмечали день рождения в этом заведении. 2 апреля родственники обратились в полицию, а спустя сутки выяснилось, что они мертвы. Подозреваемым стал Роман Гладков, с которым убитые решили провести время после того, как покинули бар.

- В период с 05:34 часов до 09:00 часов во время совместного распития спиртного у хозяина квартиры произошёл конфликт с гостьями по причине подозрения их в совершении кражи его имущества. Он якобы обнаружил исчезновение 17 тыс. руб., двух обручальных колец и цепочки с крестом. Заподозрив, что кражу могли совершить гостьи, он попросил вернуть его вещи. Получив отказ, он нанёс многочисленные удары по голове женщин, после чего задушил их, - сообщили в областной прокуратуре.

Для сокрытия совершённого преступления мужчина вместе со своим отцом вывез из квартиры тела погибших в гараж.

Вину в совершении преступления мужчина признал частично, настаивая, что намеревался только забрать свои вещи, а убивать никого не хотел.

В настоящее время уголовное дело направлено в Омский областной суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Теги  •  #DOSKI #бар #доски #прокуратура #суд #уголовное дело

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Евгений Ронин  •  14 августа 2017, 11:55

Если даже не дадут пожизненное, то все равно очень много должны присудить и неважно, что не хотел убивать, убил же.

Ответить
Последние новости
Омичи сделают бесплатные тесты на ВИЧ  •  сегодня, 12:15
Новый режиссёр ТОП-театра привезёт в Омск победителей "Золотой маски"  •  сегодня, 12:02
Омская мэрия начала закупать противогололёдные материалы  •  сегодня, 10:54
Дмитрий Завгородний стал лучшим бомбардиром Мемориала Глинки  •  сегодня, 10:33
В омском водоёме поймали пиранью  •  сегодня, 09:43  •   2
Осуждённая экс-участница "Дома-2" из Омска подала жалобу на приговор  •  вчера, 13:20  •   5
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400