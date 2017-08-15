Архитектор требует через суд вернуть омскому цирку прежний вид

Бывший главный архитектор Омской области Анатолий Лунин подал иск к ТУ Росимущества в Москве и филиалу Росгосцирка - Омскому государственному цирку.
По информации "СуперОмска", истец потребовал признать его интеллектуальное право на здание омского цирка и вернуть зданию вид, который оно имело до реконструкции, завершившейся в 2016 году. По его словам, изначально проект отличался от типового улучшенной планировкой, внешним и внутренним убранством. По мнению Лунина, с его участием было создано самостоятельное произведение архитектуры, которое было отнесено к объекту авторского права ещё по Гражданскому кодексу РСФСР.
Напомним, здание омского цирка было построено в 1973 году, а в 2016 году в рамках подготовки к 300-летию Омска оно было реконструировано. Анатолий Лунин считает, что реконструкция была проведена незаконно, и требует признать его интеллектуальное право на объект архитектуры и обязать "восстановить положение, существовавшее до нарушения права автора".