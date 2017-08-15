Архитектор требует через суд вернуть омскому цирку прежний вид

Архитектор Анатолий Лунин потребовал вернуть омскому цирку прежний вид, так как недавняя реконструкция здания, по его мнению, нарушила его непризнанные интеллектуальные права на объект.

Бывший главный архитектор Омской области Анатолий Лунин подал иск к ТУ Росимущества в Москве и филиалу Росгосцирка - Омскому государственному цирку.

По информации "СуперОмска", истец потребовал признать его интеллектуальное право на здание омского цирка и вернуть зданию вид, который оно имело до реконструкции, завершившейся в 2016 году. По его словам, изначально проект отличался от типового улучшенной планировкой, внешним и внутренним убранством. По мнению Лунина, с его участием было создано самостоятельное произведение архитектуры, которое было отнесено к объекту авторского права ещё по Гражданскому кодексу РСФСР.

Напомним, здание омского цирка было построено в 1973 году, а в 2016 году в рамках подготовки к 300-летию Омска оно было реконструировано. Анатолий Лунин считает, что реконструкция была проведена незаконно, и требует признать его интеллектуальное право на объект архитектуры и обязать "восстановить положение, существовавшее до нарушения права автора".