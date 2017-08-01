Пропавший мальчик из Омской области нашёлся во дворе своего дома

В Омской области завершена поисковая операция, которая началась вчера ночью. Напомним, в дежурную часть ОМВД России по Одесскому району обратилась 27-летняя жительница районного центра. Она сообщила о пропаже 5-летнего сына, который играл во дворе дома. На поиски мальчика были брошены все силы полиции, подключились волонтёры, жители Одесского.

Как сообщили "Омск Здесь" в пресс-службе УМВД России по Омской области, мальчик найден живым и здоровым. Утром его увидела бабушка спящим в летнем душе, который находится во дворе их дома.

- С мальчиком всё в порядке. Как выяснилось, он хорошо выспался и даже не подозревал, какую поисковую операцию развернули его родители и сотрудники полиции. С родителями малыша сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних проведена профилактическая беседа, - добавили в полиции.