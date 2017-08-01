Пропавший мальчик из Омской области нашёлся во дворе своего дома
Общество  •   1 августа 2017, 11:34, последнее обновление 1 августа 2017, 13:00  •  печать

Пропавший мальчик из Омской области нашёлся во дворе своего дома

Автор:

5-летний ребёнок всю ночь проспал в летнем душе.

В Омской области завершена поисковая операция, которая началась вчера ночью. Напомним, в дежурную часть ОМВД России по Одесскому району обратилась 27-летняя жительница районного центра. Она сообщила о пропаже 5-летнего сына, который играл во дворе дома. На поиски мальчика были брошены все силы полиции, подключились волонтёры, жители Одесского.

Как сообщили "Омск Здесь" в пресс-службе УМВД России по Омской области, мальчик найден живым и здоровым. Утром его увидела бабушка спящим в летнем душе, который находится во дворе их дома.

- С мальчиком всё в порядке. Как выяснилось, он хорошо выспался и даже не подозревал, какую поисковую операцию развернули его родители и сотрудники полиции. С родителями малыша сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних проведена профилактическая беседа, - добавили в полиции.

Теги  •  #Одесское #полиция #розыск

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Anna Kushnir  •  1 августа 2017, 12:56

Боюсь даже представить, что пережили родители мальчика. А вообще деток в таком возрасте нельзя упускать из вида ни на секунду, они такие шустрые и сами себе на уме.

Ответить
Сергей Кузнецов  •  1 августа 2017, 11:45

Пятилетку нельзя оставлять без присмотра даже на 5 минут. Не тот возраст!

Ответить
Последние новости
В Омской области во время отдыха с родителями утонул школьник  •  сегодня, 12:50  •   1
Омские каратистки победили на Спартакиаде учащихся России  •  сегодня, 12:20
Омичу, трижды ограбившему офис микрозаймов, дали 7,5 лет колонии  •  сегодня, 10:45  •   1
В Омске неподалеку от офисов крупных компаний рушится асфальт  •  сегодня, 10:17  •   2
Омские автоинспекторы остановили маршрутку с пьяным водителем за рулём  •  вчера, 17:42  •   4
В Омске грабители избили велосипедиста арматурой  •  вчера, 17:02  •   1
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400