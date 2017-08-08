У пропавшей с ребёнком омички села батарейка на мобильном

Следственный комитет РФ по Омской области проводит доследственную проверку по обращению родственника 22-летней омички, которая ушла из дома 6 августа вместе с годовалой дочерью и не вернулась. В ходе проверки было установлено местонахождение женщины и её ребёнка.
По словам разыскиваемой, она была в гостях у подруги в Советском округе. Из-за того, что её мобильный телефон разрядился, она не смогла позвонить родственникам, а другого подходящего зарядного устройства у неё не было.
Пресс-служба ведомства сообщает, что противоправных действий в отношении девушки и её ребёнка совершено не было. В ходе проверки будут выяснены подробные обстоятельства случившегося.
А с телефона подруги если позвонить? Если номера не помнишь, переставь симку на телефон подруги. Хотела бы, нашла бы тысячу способов связаться с родными.
Хорошо женщина нашлась, но зная что близкие будут так волноваться, могла бы предупредить где находится.
К сожалению, сегодня далеко не все помнят наизусть номера телефонов родных, особенно мобильные.