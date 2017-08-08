У пропавшей с ребёнком омички села батарейка на мобильном

Пропавшая женщина нашлась в гостях у подруги в Нефтяниках. Следственный комитет России по Омской области проводит доследственную проверку.

Следственный комитет РФ по Омской области проводит доследственную проверку по обращению родственника 22-летней омички, которая ушла из дома 6 августа вместе с годовалой дочерью и не вернулась. В ходе проверки было установлено местонахождение женщины и её ребёнка.

По словам разыскиваемой, она была в гостях у подруги в Советском округе. Из-за того, что её мобильный телефон разрядился, она не смогла позвонить родственникам, а другого подходящего зарядного устройства у неё не было.

Пресс-служба ведомства сообщает, что противоправных действий в отношении девушки и её ребёнка совершено не было. В ходе проверки будут выяснены подробные обстоятельства случившегося.