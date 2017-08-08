У пропавшей с ребёнком омички села батарейка на мобильном
Происшествия  •   8 августа 2017, 16:23, последнее обновление 8 августа 2017, 16:37  •  печать

У пропавшей с ребёнком омички села батарейка на мобильном

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Пропавшая женщина нашлась в гостях у подруги в Нефтяниках. Следственный комитет России по Омской области проводит доследственную проверку.

Следственный комитет РФ по Омской области проводит доследственную проверку по обращению родственника 22-летней омички, которая ушла из дома 6 августа вместе с годовалой дочерью и не вернулась. В ходе проверки было установлено местонахождение женщины и её ребёнка.

По словам разыскиваемой, она была в гостях у подруги в Советском округе. Из-за того, что её мобильный телефон разрядился, она не смогла позвонить родственникам, а другого подходящего зарядного устройства у неё не было.

Пресс-служба ведомства сообщает, что противоправных действий в отношении девушки и её ребёнка совершено не было. В ходе проверки будут выяснены подробные обстоятельства случившегося.

Теги  •  #День города #мобильный телефон #проверка #ребенок #следственный комитет

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Комментарии
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Tatiana Artukh  •  8 августа 2017, 19:48

А с телефона подруги если позвонить? Если номера не помнишь, переставь симку на телефон подруги. Хотела бы, нашла бы тысячу способов связаться с родными.

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Майя Соловьева  •  8 августа 2017, 19:38

Хорошо женщина нашлась, но зная что близкие будут так волноваться, могла бы предупредить где находится.

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Виктория Прищепова  •  8 августа 2017, 16:32

К сожалению, сегодня далеко не все помнят наизусть номера телефонов родных, особенно мобильные.

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