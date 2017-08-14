Омскую фирму "Велес" оштрафовали за откачивание воды из скважины
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 14 августа 2017, 13:06, последнее обновление 14 августа 2017, 13:12  •  печать

Омскую фирму "Велес" оштрафовали за откачивание воды из скважины

Автор:

Омская строительная фирма незаконно откачивала воду из-под земли. После вмешательства прокуратуры её директора оштрафовали на 30 тыс. руб.

Прокуратура Центрального округа города Омска по время проверки нашла нарушения в деятельности ООО "Велес". Установлено, что на территории строительной фирмы нет центрального водоснабжения. Однако на занимаемом земельном участке есть земельная скважина, вода из которой используется для нужд предприятия.

Документы на её использование у компании отсутствуют. Кроме того, фирма не поставила счётчики, и не ведёт журнал первичного учёта использования воды.

По результатам проверки прокуратура оштрафовала директора ООО "Велес" на 30 тыс. руб. Кроме того, организации было внесено представление об устранении нарушений.

Теги  •  #прокуратура #скважина #штраф

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Ветеринары: Омская область из-за АЧС несёт миллиард убытков  •  сегодня, 17:57
Во вторник в Омске начнётся мемориал Виктора Блинова  •  сегодня, 17:51
Молодой руфер сорвался с трубы бывшего пивзавода в центре Омска  •  сегодня, 16:05  •   3
Стали известны причины падения столба на автобус в Омске  •  сегодня, 15:43
Артисты Омской филармонии уехали покорять Китай  •  сегодня, 15:41  •   1
Омские прокуроры проверили бесплатно возящего пассажиров маршрутчика и решили его защитить  •  сегодня, 15:05  •   2
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400