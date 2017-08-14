Омскую фирму "Велес" оштрафовали за откачивание воды из скважины

Омская строительная фирма незаконно откачивала воду из-под земли. После вмешательства прокуратуры её директора оштрафовали на 30 тыс. руб.

Прокуратура Центрального округа города Омска по время проверки нашла нарушения в деятельности ООО "Велес". Установлено, что на территории строительной фирмы нет центрального водоснабжения. Однако на занимаемом земельном участке есть земельная скважина, вода из которой используется для нужд предприятия.

Документы на её использование у компании отсутствуют. Кроме того, фирма не поставила счётчики, и не ведёт журнал первичного учёта использования воды.

По результатам проверки прокуратура оштрафовала директора ООО "Велес" на 30 тыс. руб. Кроме того, организации было внесено представление об устранении нарушений.