В омском водоёме поймали пиранью

Фотография с необычным уловом появились накануне в паблике "Омск. Live". Сообщается, что пиранью обнаружили в котловане в районе посёлка Омский.

В комментариях посетители удивляются, откуда пираньи могли появиться в омском водоёме. Некоторые в свою очередь предполагают, что хищную рыбу в омский водоём запустили специально, чтобы проверить, сможет ли она прижиться в наших климатических условиях. Другие и вовсе говорят, что это чёрный паку - травоядная пиранья. "Пираньи у нас не приживаются, много кто из пакостников их выпускал в водоёмы. Это тропическая рыба, поэтому в сибирских условиях ей тяжело выжить", - написал Дмитрий Скачков.