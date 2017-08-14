В омском водоёме поймали пиранью

Фотография с необычным уловом появились накануне в паблике "Омск. Live". Сообщается, что пиранью обнаружили в котловане в районе посёлка Омский.
В комментариях посетители удивляются, откуда пираньи могли появиться в омском водоёме. Некоторые в свою очередь предполагают, что хищную рыбу в омский водоём запустили специально, чтобы проверить, сможет ли она прижиться в наших климатических условиях. Другие и вовсе говорят, что это чёрный паку - травоядная пиранья. "Пираньи у нас не приживаются, много кто из пакостников их выпускал в водоёмы. Это тропическая рыба, поэтому в сибирских условиях ей тяжело выжить", - написал Дмитрий Скачков.
Скорее начинающий аквариумист экстримал завёл такую рыбку, а потом когда она ему надоела, выпустил из жалости в водоём, пока лето она и жила как дома там, а наступили бы холода, было бы ей мягко сказать очень не комфортно.
В это трудно поверить, но значит, прижилась в наших условиях. И наверняка она не одна там плавала.