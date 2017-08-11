Молодая омичка устроила ДТП с пятью маршрутками
Происшествия  •  11 августа 2017, 10:36, последнее обновление 11 августа 2017, 10:41  •  печать

Молодая омичка устроила ДТП с пятью маршрутками

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26-летняя автолюбительница врезалась в пять маршруток, стоящих на конечной остановке.

Сегодня, 11 августа, около 7:00 на ул. Коммунальная произошло ДТП. 26-летняя омичка за рулём Toyota Corolla ехала со стороны ул. Химиков и допустила наезд на пять стоящих автомобилей: четыре четыре "ГАЗели-Next" и Mercedes Sprinter. От удара последний автомобиль допустил наезд на стоящего рядом пешехода.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Омской области, в результате происшествия девушка - водитель Toyota и её пассажиры - 27-летний молодой человек и мужчина, личность которого устанавливается, а также сбитый пешеход были доставлены в больницу.

- В момент происшествия пассажирские автобусы находились на конечной остановке общественного транспорта без пассажиров, водителей в автомобилях не было, - пояснили в ГИБДД.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Теги  •  #автолюбитель #ДТП #конечная остановка

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