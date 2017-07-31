Омские автоинспекторы остановили маршрутку с пьяным водителем за рулём

Водитель маршрутки № 381 остался без водительских прав за вождение в пьяном виде.

Сегодня, 31 июля, в 9:00 в районе дома № 2 на улице Транссибирской омские автоинспекторы остановили маршрутку Peugeot, которая ехала по маршруту № 381 "Ермак - Новостройка". В салоне авто находилось восемь пассажиров.

За рулём маршрутки был 41-летний мужчина. Сотрудники ДПС предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако водитель отказался.

За отказ от прохождения освидетельствования в отношении мужчины было возбуждено административное дело по части 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Водитель был отстранён от управления маршруткой.

В автоинспекции омичам напомнили, что за вождение в пьяном виде и отказ от прохождения освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде лишения водительских прав на срок от полутора до двух лет и штрафа в размере 30 тыс. руб. За повторное совершение правонарушений предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.