Омские автоинспекторы остановили маршрутку с пьяным водителем за рулём
Происшествия  •  31 июля 2017, 17:42, последнее обновление 31 июля 2017, 17:56  •  печать

Омские автоинспекторы остановили маршрутку с пьяным водителем за рулём

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Водитель маршрутки № 381 остался без водительских прав за вождение в пьяном виде.

Сегодня, 31 июля, в 9:00 в районе дома № 2 на улице Транссибирской омские автоинспекторы остановили маршрутку Peugeot, которая ехала по маршруту № 381 "Ермак - Новостройка". В салоне авто находилось восемь пассажиров.

За рулём маршрутки был 41-летний мужчина. Сотрудники ДПС предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако водитель отказался.

За отказ от прохождения освидетельствования в отношении мужчины было возбуждено административное дело по части 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Водитель был отстранён от управления маршруткой.

В автоинспекции омичам напомнили, что за вождение в пьяном виде и отказ от прохождения освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде лишения водительских прав на срок от полутора до двух лет и штрафа в размере 30 тыс. руб. За повторное совершение правонарушений предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

Теги  •  #ДПС #маршрутка #пассажиры #пьяный водитель

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Комментарии
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Майя Соловьева  •  31 июля 2017, 20:04

Страшно подумать, как рисковали пассажиры... Лучше бы лишать прав навсегда, не дожидаясь повторных нарушений.

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Евгений Ронин  •  31 июля 2017, 19:18

Что такое полтора-два года лишения прав? За такое нужно совсем лишать права возить людей.

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Злата Маркова  •  31 июля 2017, 19:04

Вполне вероятно, что автоинспекторы предотвратили серьезное ДТП, в которое могла угодить маршрутка с таким водителем.

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