Омские автоинспекторы остановили маршрутку с пьяным водителем за рулём

Сегодня, 31 июля, в 9:00 в районе дома № 2 на улице Транссибирской омские автоинспекторы остановили маршрутку Peugeot, которая ехала по маршруту № 381 "Ермак - Новостройка". В салоне авто находилось восемь пассажиров.
За рулём маршрутки был 41-летний мужчина. Сотрудники ДПС предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако водитель отказался.
За отказ от прохождения освидетельствования в отношении мужчины было возбуждено административное дело по части 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Водитель был отстранён от управления маршруткой.
В автоинспекции омичам напомнили, что за вождение в пьяном виде и отказ от прохождения освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде лишения водительских прав на срок от полутора до двух лет и штрафа в размере 30 тыс. руб. За повторное совершение правонарушений предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.
Страшно подумать, как рисковали пассажиры... Лучше бы лишать прав навсегда, не дожидаясь повторных нарушений.
Что такое полтора-два года лишения прав? За такое нужно совсем лишать права возить людей.
Вполне вероятно, что автоинспекторы предотвратили серьезное ДТП, в которое могла угодить маршрутка с таким водителем.