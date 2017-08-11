Омский зоозащитник рассказал о судьбе кошек-людоедов

Сегодня, 11 августа, СК России по Омской области начал проверку по факту смерти жителя Омска, труп которого почти месяц пролежал в частном доме в Амурском посёлке. О пропаже пенсионера сообщили бдительные соседи. Когда силовики вскрыли дверь дома, они обнаружили труп мужчины, на его теле были следы от кошачьих укусов.
Судьбой оставшихся без хозяина кошек в свою очередь обеспокоились неравнодушные омичи. В частности, блогер Дед Пахом задаётся вопросом: "И сейчас этих кошек-людоедов выпустят на улицы Омска?".
Как рассказал "Омск Здесь" зоозащитник Игорь Пушкарь, обычно в таких случаях люди преклонного возраста оставляют завещание, в котором указывают, что часть наследства должна быть потрачена на содержание животных.
- Такая норма есть в Гражданском кодексе, но многие этого не знают. Наследники должны принимать все имущество, в том числе и животных. Но, как правило, они выбрасывают их или усыпляют, в лучшем случае отдают в приют и пытаются пристроить куда-то. <...> Следственный комитет отдать кошек на усыпление не может, потому что животные в данном случае - это собственность умершего. Если наследников нет, то имущество переходит в собственность муниципалитета. Понятно, что никто этими формальностями не заморачивается. Остаётся надеяться на добрых людей, которые попытаются пристроить животных, если нет, то в лучшем случае им откроют дверь и выгонят на улицу. Ведь даже чтобы усыпить животных, необходимы деньги.