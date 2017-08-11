Омский зоозащитник рассказал о судьбе кошек-людоедов

Если умерший владелец животных не оставил после себя завещания, то, вероятнее всего, животных выпустят на улицу.

Сегодня, 11 августа, СК России по Омской области начал проверку по факту смерти жителя Омска, труп которого почти месяц пролежал в частном доме в Амурском посёлке. О пропаже пенсионера сообщили бдительные соседи. Когда силовики вскрыли дверь дома, они обнаружили труп мужчины, на его теле были следы от кошачьих укусов.

Судьбой оставшихся без хозяина кошек в свою очередь обеспокоились неравнодушные омичи. В частности, блогер Дед Пахом задаётся вопросом: "И сейчас этих кошек-людоедов выпустят на улицы Омска?".

Как рассказал "Омск Здесь" зоозащитник Игорь Пушкарь, обычно в таких случаях люди преклонного возраста оставляют завещание, в котором указывают, что часть наследства должна быть потрачена на содержание животных.

- Такая норма есть в Гражданском кодексе, но многие этого не знают. Наследники должны принимать все имущество, в том числе и животных. Но, как правило, они выбрасывают их или усыпляют, в лучшем случае отдают в приют и пытаются пристроить куда-то. <...> Следственный комитет отдать кошек на усыпление не может, потому что животные в данном случае - это собственность умершего. Если наследников нет, то имущество переходит в собственность муниципалитета. Понятно, что никто этими формальностями не заморачивается. Остаётся надеяться на добрых людей, которые попытаются пристроить животных, если нет, то в лучшем случае им откроют дверь и выгонят на улицу. Ведь даже чтобы усыпить животных, необходимы деньги.