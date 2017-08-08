Регионы готовы отказаться от омской свинины и расстреливать омских кабанов-перебежчиков

Правительство Курганской области выделяет 400 тыс. рублей на предотвращение вспышки африканской чумы свиней, а местные ветеринары рекомендовали отказаться от закупок омской свинины и кормов для свиней "до ликвидации эпизоотии".

Как сообщили во вторник в пресс-службе правительства Курганской области, выделенные средства пойдут на проведение расширенного лабораторного мониторинга на африканскую чуму свиней вокруг промышленных свинокомплексов области и федеральных автодорог, "в связи с возникновением и продолжающимся распространением африканской чумы в Омской области на расстоянии всего лишь 400 км от наших границ". По словам главы региона Алексея Кокорина, под угрозой АЧС находится крупный свиноводческий комплекс в Частоозерье, на границе. Кроме того, управление ветеринарии Курганской области "настоятельно рекомендовало" местным бизнесменам отказаться от поставок свинины, продукции свиноводства и кормов для свиней из неблагополучных территорий Омской области до ликвидации эпизоотии.

Ранее, в понедельник превентивные меры были предприняты в соседней с Омской Новосибирской области. Местные власти на борьбу с АЧС намерены направить 8,5 млн рублей. Кроме того, новосибирские чиновники утвердят квоту на отстрел диких кабанов в зоне шириной 10 км вдоль административной границы с Омской областью, чтобы предотвратить проникновение в регион заражённых животных.