В Омске 40 оголодавших кошек съели труп своего хозяина
Происшествия  •  11 августа 2017, 12:57, последнее обновление 11 августа 2017, 15:10  •  печать

В Омске 40 оголодавших кошек съели труп своего хозяина

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Следственный комитет проводит проверку обстоятельств смерти 68-летнего омского пенсионера. В его квартире были обнаружены 40 оголодавших кошек и обглоданный труп их хозяина.

Как пишет "Вечерний Омск", инцидент произошёл в одном из частных домов в Центральном округе. Местные жители сообщили в полицию о пропаже одиноко живущего пенсионера. Со своими детьми 68-летний мужчина не общался, его "близкими" были около 40 кошек, которых он подбирал на улице и приносил в дом. Когда вскрыли входную дверь, стражи порядка обнаружили внутри дома обглоданный скелет пенсионера, который, судя по предварительным данным, умер собственной смертью и стал кормом для своих голодных питомцев. Рядом со скелетом также были обнаружены останки нескольких кошек, которые погибли от голода.

  

Фото Дмитрия Ковалёва

Теги  •  #кошки #пенсионер #труп

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Комментарии
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Майя Соловьева  •  11 августа 2017, 15:24

Юлия, соседи вполне могли не заметить, ведь частные дома стоят обособленно.

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Юлия Скиба  •  11 августа 2017, 13:31

Неужели так долго соседи не могли заметить запах трупа? Сколько пенсионер пролежал?

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Алёна Ярошевич  •  11 августа 2017, 13:04

Сводки как из фильма ужасов, как же надо прожить жизнь, чтобы в старости о тебе позабыли бы все родственники, тем более дети.

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