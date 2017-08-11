В Омске 40 оголодавших кошек съели труп своего хозяина

Как пишет "Вечерний Омск", инцидент произошёл в одном из частных домов в Центральном округе. Местные жители сообщили в полицию о пропаже одиноко живущего пенсионера. Со своими детьми 68-летний мужчина не общался, его "близкими" были около 40 кошек, которых он подбирал на улице и приносил в дом. Когда вскрыли входную дверь, стражи порядка обнаружили внутри дома обглоданный скелет пенсионера, который, судя по предварительным данным, умер собственной смертью и стал кормом для своих голодных питомцев. Рядом со скелетом также были обнаружены останки нескольких кошек, которые погибли от голода.

Фото Дмитрия Ковалёва