В Омске 40 оголодавших кошек съели труп своего хозяина

Как пишет "Вечерний Омск", инцидент произошёл в одном из частных домов в Центральном округе. Местные жители сообщили в полицию о пропаже одиноко живущего пенсионера. Со своими детьми 68-летний мужчина не общался, его "близкими" были около 40 кошек, которых он подбирал на улице и приносил в дом. Когда вскрыли входную дверь, стражи порядка обнаружили внутри дома обглоданный скелет пенсионера, который, судя по предварительным данным, умер собственной смертью и стал кормом для своих голодных питомцев. Рядом со скелетом также были обнаружены останки нескольких кошек, которые погибли от голода.
Фото Дмитрия Ковалёва
Юлия, соседи вполне могли не заметить, ведь частные дома стоят обособленно.
Неужели так долго соседи не могли заметить запах трупа? Сколько пенсионер пролежал?
Сводки как из фильма ужасов, как же надо прожить жизнь, чтобы в старости о тебе позабыли бы все родственники, тем более дети.