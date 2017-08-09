Глава Россельхознадзора РФ обвинил омских ветеринаров в неэффективной работе

Глава федерального ведомства в ходе выездной коллегии Россельхознадзора обвинил чиновников главного управления ветеринарии Омской области в неэффективной работе, из-за чего африканская чума свиней теперь угрожает соседним регионам. Масштабы распространения АЧС по омским землям он назвал "непозволительной роскошью".

Как пишет РБК, по мнению главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, ветеринары Омской области не выполнили свою работу после того, как в регионе произошла вспышка заболевания животных.

Ветеринарная служба субъекта нормально диагностику не сделала. То, что в Омской области восемь районов (с зафиксированными случаями АЧС), - это непозволительная роскошь для такого региона, - заявил руководитель Россельхознадзора.

"Далее, с большой долей вероятности, вирус попадёт на территорию Новосибирска. Рядом Новосибирская область - значит, следующей будет Новосибирская область. И это, конечно, огорчает", - добавил глава ведомства, напомнив, что ранее ветеринарам удавалось "гасить" перенос вируса в соседние области.

В главном управлении ветеринарии Омской области "Омск Здесь" не смогли оперативно предоставить комментарий по поводу обвинений главы федерального ведомства, пояснив, что все ответственные лица "находятся на выезде".