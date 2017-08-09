Глава Россельхознадзора РФ обвинил омских ветеринаров в неэффективной работе

Как пишет РБК, по мнению главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, ветеринары Омской области не выполнили свою работу после того, как в регионе произошла вспышка заболевания животных.
Ветеринарная служба субъекта нормально диагностику не сделала. То, что в Омской области восемь районов (с зафиксированными случаями АЧС), - это непозволительная роскошь для такого региона, - заявил руководитель Россельхознадзора.
"Далее, с большой долей вероятности, вирус попадёт на территорию Новосибирска. Рядом Новосибирская область - значит, следующей будет Новосибирская область. И это, конечно, огорчает", - добавил глава ведомства, напомнив, что ранее ветеринарам удавалось "гасить" перенос вируса в соседние области.
В главном управлении ветеринарии Омской области "Омск Здесь" не смогли оперативно предоставить комментарий по поводу обвинений главы федерального ведомства, пояснив, что все ответственные лица "находятся на выезде".
Он, в принципе, прав, так как работа не ведется и дальше ничего не делается, чтоб инфекция не распространялась на другие области.
Глава Россельхознадзора весьма далек от реалий жизни нашей области. Главная задача местных ветеринаров - это сбор денег с поставщиков мяса.