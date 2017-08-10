Омские власти обвинили в распространении АЧС фермеров, закапывающих трупы свиней

В омском Россельхознадзоре заявили, что падёж свиней могли скрывать сами жители, которые закапывали трупы животных в лесу.

Вчера, 9 августа, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт на заседании выездной коллегии ведомства обвинил в неэффективной работе ветеринарные власти Омской области. По его словам, ситуацию с африканской чумой свиней (АЧС) скрывали полтора месяца, поскольку первые случаи падежа были зафиксированы ещё в мае, а известно о них стало только летом, пишет "Омскрегион".

В управлении Россельхознадзора по Омской области опровергли заявление Сергея Данкверта, заявив, что падёж свиней могли замалчивать сами фермеры. По словам заместителя руководителя управления Ольги Матыки, житель Саргатского района (в котором был зарегистрирован первый случай АЧС) Фиксель продавал поросят в другие районы Омской области. Мужчина объяснил, что покупал животных без документов.

Когда же начался падёж свиней, Фиксель стал закапывать их в соседнем лесу. Омичи рассказали, что почувствовали трупный запах ещё в начале июля, а значит животные были закопаны или брошены там ещё раньше. Как подчеркнула Ольга Матыка, никакого сокрытия падежей со стороны ветеринарной службы не было, и главную роль сыграл человеческий фактор.