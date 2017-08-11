Врачи выплатят 300 тысяч рублей омичу за смерть жены от рака

В Омске мужчина требовал денежную компенсацию в размере 1 млн руб. за смерть жены от онкологического заболевания. Суд удовлетворил его требования лишь частично.

Как пишет "НГС.Омск" со ссылкой на Кировский суд, омичу не удалось доказать связь между смертью жены с неточным диагнозом, поставленным врачами. Поэтому требования мужчины удовлетворили частично.

Омич обратился в суд с иском к городской больнице № 1 им. Кабанова и Клиническому диагностическому центру через полгода после смерти жены. В заявлении он указал, что в конце 2015 года его супруга почувствовала себя плохо, поэтому прошла обследование в клинике "Евромед", где у неё диагностировали ревматоидное заболевание.

После этого омичка отправилась за лечением в горбольницу им. Кабанова и ещё раз сдала анализы в Клиническом диагностическом диспансере. Диагноз остался прежним, поэтому женщина год проходила лечение. Во время поездки в Новосибирск у неё нашли рак, и через некоторое время после путешествия женщина умерла. Мужчина потребовал компенсации морального вреда в сумме 1 млн руб., также он попросил квалифицировать действия медиков как некачественное оказание врачебной помощи.

- Суд снизил размер компенсации и принял во внимание, что услуги были оказаны некачественно. Также не удалось установить связь между смертью пациентки и тем, что диагноз был поставлен не до конца. Наличие заболевания никто не отрицает. Причиной смерти стала тяжесть заболевания: у пациентки была одна из последних стадий, - прокомментировали в суде.

Суд решил взыскать 200 тыс. руб. с горбольницы № 1 им. Кабанова, а также ещё 100 тыс. руб. - с Клиническо-диагностического центра. Также с медучреждений взыщут 600 руб. госпошлины за судебные издержки.