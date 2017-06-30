В Омске оштрафовали врача, выдававшего поддельные больничные

Омский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летней врача-терапевта Лузинской участковой больницы БУЗОО "Омская центральная районная больница". Она признана виновной в совершении 10 преступлений по статьям "Получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей" и "Служебный подлог".

Суд установил, что в период с октября по ноябрь 2016 года врач получила 7 тыс. руб. от пяти омичей за составление поддельных листов нетрудоспособности по болезни. Свою вину терапевт признала в полном объёме. Омский районный суд оштрафовал её на 50 тыс. руб.