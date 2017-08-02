В Омской области оштрафовали врача за выписку фальшивых больничных

30-летний врач-терапевт Омской ЦРБ признан виновным в получении двух взяток в размере менее 10 тыс. руб. и попытке получить взятку в размере свыше указанной суммы. Суд установил, что врач в период с февраля по июль 2016 года получил через интерна взятки в размере 4 тыс. руб. от омичей взамен на выдачу листков нетрудоспособности при отсутствии какого-либо заболевания и проведении медосмотра.

1 июля 2016 года врач был задержан полицейскими при попытке получить очередную взятку в размере 2 тыс. руб. Свою вину в совершении преступления он признал полностью. Суд учёл, что на иждивении у медика находятся трое малолетних детей и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.