Омичей, сделавших скандальный снимок у Вечного огня, не будут наказывать

В полиции рассказали, поступок омичей - это не вандализм или хулиганство, поэтому их не будут штрафовать.

Как уже писал "Омск Здесь", 25 июля в омских группах в социальных сетях появилась фотография, которую сделала одна из жительниц Омска. На снимке у Вечного огня девушка вместе с подругой и молодым человеком поставили на постамент руки и ноги, а также повернулись в камеру бедрами.

Фотография вызвала возмущение у многих омичей, после чего инцидентом заинтересовались полицейские. Как пишет "НГС.Омск" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Омской области, сотрудники полиции считают, что произошедшее - не вандализм и не хулиганство, поэтому штрафовать омичей не будут.

- Состава административного правонарушения в действиях людей не обнаружили. Они раскаялись, извинились. Снимки из соцсетей были удалены, - прокомментировали в УМВД России по Омской области.

В пресс-службе объяснили, что осудить фотографию можно только с этической точки зрения. Однако с омичами всё же провели профилактическую беседу.