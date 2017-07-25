Омская полиция начала проверку по факту скандальной фотосессии у Вечного огня

Как сообщили ИА "Омск Здесь" в пресс-службе регионального УМВД, полиция начала проверку по факту публикации в СМИ, в котором сообщалось о фотосессии, сделанной омичами в Парке Победы. Двое девушек и парень сфотографировались у Вечного огня, причём сделали это весьма "креативно". Молодой человек стоит на руках, одна из девушек повернулась к камере пятой точкой. Снимок одна из омичек выложила в соцсетях.
На фото обратил внимание заместитель председателя правительства Омской области Владимир Компанейщиков, который потребовал наказать таких "героев".
- Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - пояснил ИА "Омск здесь" начальник пресс-службы УМВД России по Омской области Алексей Командыков.
Девушка, опубликовавшая фото, удалила его со своей страницы, а позже, удалила и свой аккаунт.