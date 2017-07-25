Омская полиция начала проверку по факту скандальной фотосессии у Вечного огня
Общество  •  25 июля 2017, 15:06, последнее обновление 25 июля 2017, 15:22  •  печать

Омская полиция начала проверку по факту скандальной фотосессии у Вечного огня

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На фотографии, снятой в Парке Победы, омичи запечатлены в весьма вызывающих позах.

Как сообщили ИА "Омск Здесь" в пресс-службе регионального УМВД, полиция начала проверку по факту публикации в СМИ, в котором сообщалось о фотосессии, сделанной омичами в Парке Победы. Двое девушек и парень сфотографировались у Вечного огня, причём сделали это весьма "креативно". Молодой человек стоит на руках, одна из девушек повернулась к камере пятой точкой. Снимок одна из омичек выложила в соцсетях.

На фото обратил внимание заместитель председателя правительства Омской области Владимир Компанейщиков, который потребовал наказать таких "героев".

- Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - пояснил ИА "Омск здесь" начальник пресс-службы УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

Девушка, опубликовавшая фото, удалила его со своей страницы, а позже, удалила и свой аккаунт.

Теги  •  #Вечный огонь #Парк Победы #полиция

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