Омская полиция начала проверку по факту скандальной фотосессии у Вечного огня

На фотографии, снятой в Парке Победы, омичи запечатлены в весьма вызывающих позах.

Как сообщили ИА "Омск Здесь" в пресс-службе регионального УМВД, полиция начала проверку по факту публикации в СМИ, в котором сообщалось о фотосессии, сделанной омичами в Парке Победы. Двое девушек и парень сфотографировались у Вечного огня, причём сделали это весьма "креативно". Молодой человек стоит на руках, одна из девушек повернулась к камере пятой точкой. Снимок одна из омичек выложила в соцсетях.

На фото обратил внимание заместитель председателя правительства Омской области Владимир Компанейщиков, который потребовал наказать таких "героев".

- Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - пояснил ИА "Омск здесь" начальник пресс-службы УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

Девушка, опубликовавшая фото, удалила его со своей страницы, а позже, удалила и свой аккаунт.