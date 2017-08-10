Пешеходам у ТЦ "Кристалла" дали больше времени

В режим работы светофора на пересечении проспекта Мира и улицы Химиков внесли изменения, чтобы исключить конфликт автомобилистов и пешеходов.

Как сообщили в департаменте транспорта мэрии Омска, длительность промежуточного такта второй фазы светофорного цикла регулирования, в которой пешеходы пересекают проезжую часть от торгового центра "Кристалл" до островка безопасности, увеличена.

Таким образом, транспорт, движущийся по проспекту Мира со стороны улицы Нефтезаводской в прямом направлении, успеет освободить перекресток, минуя пересечение с пешеходами, которые начинают движение в следующей фазе.

- Зачастую на указанном участке улично-дорожной сети водители завершали движение уже на запрещающий сигнал светофора в момент начала движения пешеходов, что приводило к возникновению аварийно-опасных ситуаций, - сообщили в дептранспорта.