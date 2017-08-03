12 светофоров на солнечных батареях появились возле омских школ
Общество  •   3 августа 2017, 15:38, последнее обновление 3 августа 2017, 16:02  •  печать

12 светофоров на солнечных батареях появились возле омских школ

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В Омске раньше срока установили светофоры, которые работают на солнечных батареях.

По информации департамента транспорта мэрии Омска, в настоящее время подрядчики установили раньше срока светофоры типа Т.7 с системой питания от солнечных батарей. Новые светофоры появились на 12-ти нерегулируемых пешеходных переходах возле школ.

Теперь шесть из них установлены в Кировском округе, пять – в Ленинском округе и один – в Центральном округе. В департаменте транспорта пояснили, что светофоры типа Т.7 повышают уровень безопасности пешеходов и заранее информируют водителей о нерегулируемом пешеходном переходе.

Теги  •  #дороги #светофор #школа

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Комментарии
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Ирина Мельникова  •  3 августа 2017, 16:02

А разве солнышка будет достаточно для работоспособности данной техники?

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