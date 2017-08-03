12 светофоров на солнечных батареях появились возле омских школ

В Омске раньше срока установили светофоры, которые работают на солнечных батареях.

По информации департамента транспорта мэрии Омска, в настоящее время подрядчики установили раньше срока светофоры типа Т.7 с системой питания от солнечных батарей. Новые светофоры появились на 12-ти нерегулируемых пешеходных переходах возле школ.

Теперь шесть из них установлены в Кировском округе, пять – в Ленинском округе и один – в Центральном округе. В департаменте транспорта пояснили, что светофоры типа Т.7 повышают уровень безопасности пешеходов и заранее информируют водителей о нерегулируемом пешеходном переходе.