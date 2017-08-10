Буддийский монах прошёл в Омске испытание девушками и пивом

Прибывший в Омск читать лекции буддийский монах Габриэль Пунасяро решил остаться жить в России, несмотря на то, что его религиозные убеждения здесь испытываются любвеобильными омичками и дружескими вечеринками с пивом.

Как пишет "Комсомольская правда", уроженец Таиланда 43-летний Габриэль Пунасяро читает в Омском институте сервиса лекции о медитации. Читает на английском языке, так как русским пока в совершенстве не владеет. Шансы заговорить по-русски у буддийского монаха есть - он решил "остаться работать в России, чтобы рассказывать о буддизме русским".

В Омске монаху пришлось нелегко.

Русские очень общительные, особенно девушки. Вот пошли мы с группой на марафон в День города. Прохожие как увидят меня, - пытаются обнять. А мне нельзя даже прикасаться к женщине. Но омички английский не все знают, а у меня с русским пока неважно - всё понимаю, но говорить стесняюсь. Люди думают, что я слишком гордый или злой, - посетовал Габриэль Пунасяро.

Вторым испытанием веры стала дружеская вечеринка со студентами. "После прогулки по городу нас повели ужинать. Только когда зашли, я понял, что это бар со всеми вытекающими отсюда последствиями. Одногруппники пытались угостить пивом, но мне нельзя. Было довольно мучительно", - признался монах.

Габриэль Пунасяро рассчитывает на меценатов в Омске, которые бы помогли ему осуществить мечту и оплатить обучение и проживание здесь. "Ем я, кстати, мало", - предусмотрительно уточнил монах.