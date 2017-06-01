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Летняя школа для иностранцев откроется в ОмГПУ
Общество  •   1 июня 2017, 11:40, последнее обновление 1 июня 2017, 11:41  •  печать

Летняя школа для иностранцев откроется в ОмГПУ

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Студенты из Германии, Китая, Австрии и Франции приедут в Омск изучать русский язык.

С 1 по 20 августа в Омском педагогическом университете снова состоится летняя школа русского языка и страноведения России. В этом году на обучение приедут студенты из Германии, Китая, Австрии, Франции и других стран.

ОмГПУ приготовил для иностранных студентов программу, которая включает в себя лекции, семинары, тренинги и экскурсии. Также запланировано посещение организаций, мастерские и информационные встречи.

"Участникам школы предстоит пройти интенсивный курс обучения, который завершится итоговым тестированием по русскому языку, а в свободное от учёбы время гости нашего города смогут познакомиться с достопримечательностями и памятными местами Омска, узнать о его истории, - объяснила руководитель проекта, начальник отдела международного сотрудничества ОмГПУ Надежда Медведенко. - Для них будет организована экскурсионная программа с посещением музеев и театров. Кроме того, у участников летней школы будет прекрасная возможность насладиться красотами Омской области во время сплава по реке Омь".

Иностранцы смогут принять участие в официальных встречах, презентациях, спортивных и культурных мероприятиях, которые помогут более тесно познакомиться с русскими традициями и обычаями. Кроме того, во время летней школы студенты примут участие в Сибирском международном марафоне, а также в мероприятиях, посвящённых Дня города.

Теги  •  #иностранные студенты #лето #ОмГПУ #русский язык #школа

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