Из омской золы начнут добывать ценные металлы

Институт проблем переработки углеводородов Сибирского отделения Российской Академии наук (ИППУ СО РАН) разработал инновационные технологии переработки отходов ТЭЦ, позволяющие извлекать из золы редкоземельные металлы в промышленных масштабах. В результате определённых химических процессов из золы можно выделить стронций, барий, цирконий, медь и кремний.

- Сегодня золошлаковые материалы в основном используются в дорожной и строительной отрасли. Мы же предлагаем нечто принципиально новое: переработку золы для получения редкоземельных металлов. В институте имеется лабораторная база, есть высококвалифицированные специалисты, разработаны уникальные технологии по этому направлению, - сообщил заместитель директора института по научной работе Дмитрий Шляпин. - Кластер даёт возможность перейти на качественно новый уровень: найти предприятия, которые имеют запасы золы (в Омске это ТГК-11), выйти на контакт с ними и наладить совместную работу.

Учёные рассчитывают, что это поможет привлечь инвестиции из бюджетов всех уровней и средства частных компаний на реализацию проектов по извлечению ценных металлов из золы.

Добавим, что сегодня на золоотвалах Омской области скопилось более 70 млн тонн отработанной золы ТЭЦ. По России эта цифра достигает 1,5 млрд тонн.