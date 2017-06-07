В Омске у дороги нашли могильную плиту

В социальных сетях обсуждают необычную находку омички. Женщина, провожая ребёнка в детский сад, обнаружила на пересечении улиц Крупской и Перелёта могильную плиту. Памятник предназначался пожилой супружеской паре.

В комментариях местные жители рассказали о том, что плита оказалась на дороге после сноса гаражей. Видимо, кто-то из хозяев боксов занимался изготовлением памятников, а потом ненужный пример ритуальной продукции оказался на улице. Пользователи обратили внимание, что плита выглядит совсем новой.