В Омске будут судить пенсионерку за кражу косметики стоимостью полмиллиона рублей
Происшествия  •   7 августа 2017, 10:44  •  печать

В Омске будут судить пенсионерку за кражу косметики стоимостью полмиллиона рублей

Автор:

В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении 61-летней бывшей управляющей магазином косметики.

Прокуратура города Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летней бывшей управляющей магазином косметики. Она обвиняется в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения.

По версии следствия, в период с марта 2016 года по март 2017 года омичка имела доступ к складу магазина, откуда похитила декоративную косметику, духи и кремы в количестве 119 штук. Сумма ущерба составила почти 500 тыс. руб.

В дальнейшем похищенную косметику она реализовала. Факт хищения имущества был обнаружен в марте 2017 года во время инвентаризации, после чего управляющая была уволена. Свою вину в совершении преступления она признала, однако причинённый ущерб не возместила. Уголовное дело в отношении неё направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения.

Теги  •  #косметика #крупное хищение #суд #уголовное дело

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Виктория Прищепова  •  7 августа 2017, 11:32

Всегда было интересно, о чем думают люди, творя такое? Ведь понятно, что рано или поздно все раскроется.

Ответить
Последние новости
Омский "Дом радужного детства" получит президентский грант в размере почти 6 млн рублей  •  сегодня, 17:40
Фильм омича представят на фестивале "Короче" в статусе российской премьеры  •  сегодня, 17:03
Омская область стала одним из самых счастливых российских регионов  •  сегодня, 16:44
Ночью в центре Омска снова перекроют дороги  •  сегодня, 15:51  •   1
Из-за жары в Омске сохраняется высокий уровень загрязнения воздуха  •  сегодня, 15:27  •   1
В Омске на улице 7-й Северной установят дорожные ограждения  •  сегодня, 14:26
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400