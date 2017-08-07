В Омске будут судить пенсионерку за кражу косметики стоимостью полмиллиона рублей

Прокуратура города Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летней бывшей управляющей магазином косметики. Она обвиняется в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения.

По версии следствия, в период с марта 2016 года по март 2017 года омичка имела доступ к складу магазина, откуда похитила декоративную косметику, духи и кремы в количестве 119 штук. Сумма ущерба составила почти 500 тыс. руб.

В дальнейшем похищенную косметику она реализовала. Факт хищения имущества был обнаружен в марте 2017 года во время инвентаризации, после чего управляющая была уволена. Свою вину в совершении преступления она признала, однако причинённый ущерб не возместила. Уголовное дело в отношении неё направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения.