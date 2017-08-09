Пострадавшие от АЧС омские фермеры получат скидки на покупку других животных

Жителям сёл не только возместят рыночную стоимость изъятых свиней, но и обеспечат их хозяйства молодняком других животных за символическую цену.

Сегодня на совещании губернатор Омской области Виктор Назаров отметил, что в регионе активно ведётся работа по локализации очагов заражения африканской чумой свиней и предотвращения дальнейшего распространения вируса.

- От оперативности мер, предпринятых для локализации очагов заражения, будет зависеть, как быстро мы справимся с этой угрозой. Нужно привести в порядок скотные дворы, корма животных, запретить перемещение свиноводческой продукции, организовать проверку соблюдения собственниками свиного поголовья ветеринарных требований к содержанию животных, а также доходчиво разъяснять жителям сёл, как обезопасить своё хозяйство от проникновения инфекции или получить компенсацию за поголовье свиней и продукты их убоя по рыночной цене, - подчеркнул Виктор Назаров.

Так как для многих омских фермеров содержание домашней скотины - основной источник дохода, владельцев подворий, попавших в зону поражения, обеспечат молодняком других животных и птиц. Уже начат сбор заявок личных подворий на приобретение за символические деньги бычков, тёлок, уток, индюшек и гусей.

Напомним, что на компенсационные выплаты жителям сёл за изъятых свиней облправительство выделено более 80 млн рублей и зарезервировало ещё 100 млн рублей.