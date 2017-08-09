Пострадавшие от АЧС омские фермеры получат скидки на покупку других животных
Общество  •   9 августа 2017, 12:18, последнее обновление 9 августа 2017, 12:20  •  печать

Пострадавшие от АЧС омские фермеры получат скидки на покупку других животных

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Жителям сёл не только возместят рыночную стоимость изъятых свиней, но и обеспечат их хозяйства молодняком других животных за символическую цену.

Сегодня на совещании губернатор Омской области Виктор Назаров отметил, что в регионе активно ведётся работа по локализации очагов заражения африканской чумой свиней и предотвращения дальнейшего распространения вируса.

- От оперативности мер, предпринятых для локализации очагов заражения, будет зависеть, как быстро мы справимся с этой угрозой. Нужно привести в порядок скотные дворы, корма животных, запретить перемещение свиноводческой продукции, организовать проверку соблюдения собственниками свиного поголовья ветеринарных требований к содержанию животных, а также доходчиво разъяснять жителям сёл, как обезопасить своё хозяйство от проникновения инфекции или получить компенсацию за поголовье свиней и продукты их убоя по рыночной цене, - подчеркнул Виктор Назаров.

Так как для многих омских фермеров содержание домашней скотины - основной источник дохода, владельцев подворий, попавших в зону поражения, обеспечат молодняком других животных и птиц. Уже начат сбор заявок личных подворий на приобретение за символические деньги бычков, тёлок, уток, индюшек и гусей.

Напомним, что на компенсационные выплаты жителям сёл за изъятых свиней облправительство выделено более 80 млн рублей и зарезервировало ещё 100 млн рублей.

Теги  •  #компенсации #свинья #социальные выплаты #чума

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Комментарии
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Николай Каринин  •  9 августа 2017, 12:41

Конечно, поголовье свиней нужно восстанавливать и скидки будут весьма кстати. Но сначала нужно убедиться, что вирус побежден.

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